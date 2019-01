Et si on troquait ses habits plutôt que de faire les soldes

Pour faciliter la vie de celles et ceux qui veulent s'habiller d'occasion, ou déposer des vêtements, Laurène a fait appel à la "communauté" du groupe Zéro Déchet Nice. Elle a ainsi recensé une quinzaine d'adresses à Nice.

ABI06: 5 rue Auguste Gal, 69 bd Gorbella et 2 ter rue Spitalieri.

Vestiboutique de La Croix Rouge: 12 rue Parmentier.

Association Femmes de PACA: 2 rue Veillon.

Emmaüs: 34 avenue de la République et à Saint André de la Roche, 158 chemin des Arnauds.

Entraide et Partage: 3 route de Turin.

Secours populaire: 30 rue Bonaparte et 39 rue Vernier.

O'Chineur: 8 rue Benoît Bunico. Dépôt-vente femme & enfant, à tous les prix

Hippy Market : 3 Rue Benoît Bunico dans le Vieux-Nice.

Very bad frip: 9 bis rue Lépante.

Bozar: 2 rue Niepce (vintage).

Vega: 13 rue Biscarra (prend encore chaussures et sacs mais habits pour prochaine saison en mars seulement).

Atelier-friperie: 1 rue Oscar II.

Solan: 19 rue saint Philippe. Ce dépôt-vente femme & enfant, à tous les prix ne prend plus d'affaires pour l'instant, faute de place.

Kalysta : 7 rue Clément Roassal (dépôt-vente de marque).

Andréa M : 34 rue de France (dépôt-vente de marque).