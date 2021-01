Est-ce qu'on peut aller acheter des cigarettes en Italie?

Bonjour Eloian,

Merci pour votre question: nous y répondons en nous fondant sur les textes des autorités françaises et italiennes, en l'occurrence les conseils au voyageurs de l'ambassade de France à Rome.

Et cette réponse va sans doute vous décevoir. Non, théoriquement, vous ne pouvez pas vous rendre en Italie pour acheter des cigarettes. Ni du parmesan à Vintimille, une moto à Modène ou du carrelage en Toscane. Tout simplement car ces produits sont aussi disponibles en France.

Pour les déplacements en France et en Italie, les autorités sont claires : "une stricte limitation des déplacements s’impose pour ralentir la progression de l’épidémie dans le monde, du fait de la circulation très active du virus de Covid-19 et de ses variants. Dès lors, tout déplacement international - depuis l’étranger vers la France et de France vers l’étranger - est totalement et strictement déconseillé jusqu’à nouvel ordre."

La frontière est ouverte mais la France et l’Italie ont pris des mesures pour limiter les déplacements à certains motifs seulement. Pour faire simple: "les déplacements sont autorisés pour des motifs impérieux et vous êtes soumis aux règlementations des deux pays".

On parle notamment des déplacements motivés par des raisons professionnelles, de santé, de nécessité absolue ou le retour au domicile habituel. Dans ce cadre-là, vous avez le droit d’entrer en Italie mais une fois sur le territoire italien vous devez respecter la règlementation locale.

Bien à vous.

(Et essayez d'arrêter de fumer)