En présence du prince Albert, une montre s’envole à 9 millions d’euros aux enchères Only Watch

D’avance, on savait qu’elle serait la pièce phare de cette vente aux enchères Only Watch, neuvième du nom. Pas de surprise donc lorsque, samedi au Palexpo de Genève, la pendule de bureau signée Patek Philippe donné lieu à un duel acharné, à coups de millions d’euros.

Sous le marteau de Christie’s, elle s’est envolée à plus de neuf millions d’euros. Exceptionnel certes, mais loin du record de 2019 où une montre de la même marque avait été adjugée à… 28 millions d’euros.

Pour ce millésime 2021, cinq garde-temps (sur 53!), créés spécialement par les plus grandes marques horlogères du monde, ont dépassé la barre du million d’euros. Au total, comme nous l’annoncions dans notre édition d’hier, 28,5 millions d’euros ont été récoltés au profit de l’association monégasque contre les myopathies.

Près de 100 millions d’euros en 9 éditions

Une manne financière considérable qui se rajoute aux 70 millions d’euros déjà engrangés en huit éditions pour la recherche sur la dystrophie musculaire de Duchenne. "Nous ne prenons pas souvent le temps de réfléchir aux progrès accomplis. Aujourd’hui, un long chemin a été parcouru, a confié le prince Albert II, présent en Suisse devant un parterre de 850 personnes, collectionneurs, philanthropes, représentants de manufactures horlogères et scientifiques. « Nous sommes à l’aube d’un essai clinique d’une solution thérapeutique qui a été élaborée grâce au financement d’Only Watch. Dans un avenir très proche 12 garçons et jeunes hommes recevront un médicament qui, selon les chercheurs, soulagera la maladie. A vous tous, communauté Only Watch, vous avez toute ma gratitude."