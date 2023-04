Elle découvre des os et des touffes de poils en mangeant un steak haché

De quoi être dégouté à vie...

En ce mercredi 1er mars, Aurélie cuit deux steaks hachés surgelés, de la marque "L'étal du boucher" et achetés à Lidl, pour le déjeuner.

Dès sa deuxième bouchée, elle sent "quelque chose de dur" et recrache "un os de 2 à 3 centimètres et, à côté, de petits os et des touffes de poils", raconte-t-elle à La Dépêche.

L'agente de service hospitalier, qui habite à Gramat dans le Lot, ordonne à son fils de 7 ans de ne pas toucher à son repas et prend tout de suite rendez-vous chez son médecin.

"Blocage psychologique"

La prise de sang et l'examen de ses selles ne montre rien d'anormal mais la Lotoise, dégoûtée, développe un "blocage psychologique".

"Les semaines qui suivent, je m'alimente principalement de compotes car c'est mou et je peux voir s'il y a quelque chose dedans, je me fais des salades maisons. Je n'arrive plus à manger de la viande ou quelque chose de déjà préparé."

15€ en carte-cadeau

Le service clients de Lidl, contacté immédiatement par Aurélie, photos à l'appui, finit par lui répondre trois semaines après. "Un salarié m'apprend que des analyses ont été effectuées sur ce lot de viande et qu'ils n'ont rien trouvé de suspect."

"L'investigation menée a permis d'exclure la présence du type de corps étranger mentionné dans son produit du fait de l'utilisation dans le process de production de broyeurs et de grille de hachage qui ne permettent pas le passage de corps étrangers", assure l'enseigne à La Dépêche.

En guise de compensation, Lidl a offert à Aurélie, qui fait ses courses dans cette enseigne depuis 7 ans, une carte-cadeau de 15 euros.