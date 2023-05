Eichholtz, nouvel antre de la déco de Kamyar Moghadam à Monaco

Si la clientèle le connaît pour son espace Fashion for floors et Fashion for home, un peu plus loin sur le boulevard des Moulins, il a choisi de transformer l’écrin historique de sa famille en showroom de la maison Eichholtz.

La marque hollandaise s’est taillée depuis trente ans une place dans l’univers de la décoration de luxe. Jouant avec les codes et les lignes de ses produits proposés à des tarifs jugés "raisonnables", là ou l’aménagement intérieur, comme la haute couture, peut atteindre des prix stratosphériques.

Inauguration princière

Tout l’univers Eichholtz est concentré dans cette boutique, récemment baptisée par le prince Albert II. Meubles, accessoires de décoration, luminaires… avec cette particularité d’avoir du stock dans des collections sans cesse renouvelées. Permettant de réduire au maximum les délais de livraison pour la clientèle.

Une clientèle qui peut se promener dans cette boutique comme dans un appartement. C’est tout le talent de Kamyar Moghadam de savoir créer des lieux de vente singuliers et chaleureux pour y découvrir ses produits.

Et c’est encore le cas dans cet antre Eichholtz, qui donne l’impression de pénétrer un intérieur cossu et amical. Du salon à la chambre, en passant par le bureau.

Mention spéciale à un espace so chic, aménagé au sous-sol comme une VIP room, façon bar speakyeasy, pour prolonger son passage à la boutique.