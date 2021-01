"Du choc" au "soulagement", Polygone Riviera échappe in extremis à la fermeture

Énorme soulagement aussi pour toutes les enseignes du centre commercial. "Je vais déboucher le champagne, s’écrie Laetitia Lagrange, patronne du centre de beauté ‘‘Le studio de Lily’’. Je suis trop heureuse. Le directeur de Polygone vient de me téléphoner. Mais je suis ahurie : je ne pensais pas que ça se terminerait de façon aussi heureuse. Heureusement je n’avais pas annulé mes rendez-vous de ce dimanche, parce que je ne savais pas si la fermeture était prévue ce samedi soir ou le lendemain soir".

Les commerçants de Polygone étaient sous le choc depuis l’annonce de la fermeture des centres commerciaux de plus de 20000 m2. "Je suis dégoûtée et j’ai peur, disait Laetitia en début d’après-midi. Nicétoile peut rester ouvert parce qu’il fait un tout petit peu moins de 20000 m2. Et nos concurrents des centres-villes aussi! Les indemnisations par l’Etat sont loin de couvrir toutes nos charges. Le paiement du chômage partiel arrive avec plusieurs mois de décalage. Et depuis cinq mois, l’Etat ne m’a pas versé ce qu’il me doit pour mes apprenties."

Quant à Marine Coustaury, du magasin d’ameublement Milome, l’annonce de la fermeture l’avait rendue "furieuse": "Notre boulot, ce n’est plus de vendre, mais de rassurer nos clients. C’est un climat trop anxiogène. En plus, on n’a aucune visibilité. Si on ferme, ce sera pour combien de temps ?".

Certains clients n’étaient même pas au courant de la fermeture des centres commerciaux. Mais la plupart sont accourus à Polygone pour en profiter avant de ne plus pouvoir le faire, causant une grosse affluence en cette période déjà chargée à cause des soldes. On faisait la queue sur la route et dans les parkings.

Aliya et Emma, 15 et 16 ans, comptaient bien venir faire les soldes à Polygone, mais l’annonce de Jean Castex les a poussées à venir finalement ce samedi et pas mardi ou mercredi prochain comme elles l’avaient initialement prévu. Il y avait tellement de monde que Salma et Ons, deux amies âgées d’une vingtaine d’années venues de Grasse et de Paris, sont reparties sans faire d’achat.