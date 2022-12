Des vêtements entre 3 et 20 euros à la braderie de Mission Enfance à Monaco

"C’est devenu un rendez-vous pour beaucoup de gens, expliquent Monique et Paola, bénévoles de l’association. Les fonds récoltés sont utilisés pour financer les expéditions de conteneurs et soutenir les programmes humanitaires que nous menons au Burkina Faso, notamment pour la maternité et le dispensaire de la ville de Filly."

Propres et en bon état

L’occasion de faire une bonne action, tout en profitant de petits prix. Puisque les produits proposés (vêtements, accessoires et chaussures pour femme, homme et enfants, linge, jouets et objets de déco) sont vendus entre 3 et 20 euros, parfois moins pour les petits objets. "Nous effectuons un gros travail de tri pour s’assurer que les vêtements et objets proposés sont propres et en bon état."

Les vêtements qui n’auraient pas trouvé preneur feront l’objet de dons. "Une partie est envoyée dans le conteneur qui partira au Burkina Faso, une autre est donnée à l’association MIR de Nice.On peut également garder quelques pièces pour les prochaines braderies", confie Monique.

Et de préciser: "Avant, nous organisions quatre braderies par an : une par saison. Depuis le Covid, qui nous a fait marquer un arrêt pendant deux ans, nous sommes passés à deux rendez-vous par an." La première braderie post-covid a eu lieu au mois de mai. Mais l’association est également présente sur Vinted (mission.enfance-377) pour vendre des vêtements de seconde main de marque.

Savoir +

Braderie de Noël

Dans les bureaux de Mission Enfance, 19 avenue des Papalins. Encore aujourd’hui de 10 h à 18 h.

Parking public du Port de Fontvieille (1 heure gratuite)

Infos sur www.missionenfance.org