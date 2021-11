"Des postes à pourvoir sur Cap 3000", le directeur de réseau Go Sport France assure qu'il n'y aura pas de licenciement à Nice

Plus assez de clients et d’achats pour compenser un bail arrivant à sa fin et résilié. Et puis aussi, un négoce qui change.

"Les bâtiments sont restés très beaux, poursuit Benoît Legrand, mais dans un ascenseur de 1 mètre carré, on ne met pas beaucoup de marchandise. Aujourd’hui, il faut aller plus vite et amener directement le produit dans la main du client."

"Mieux servir les Niçois" à Cap 3000

Un concept qui sera peut-être plus facile à mettre en œuvre à Cap 3000, où le magasin existe depuis 5 ans et occupe une surface de 1.000m2.

Dans l’esprit du directeur national, Cap 3000, c’est la porte d’à côté, même si on est sur la commune de Saint-Laurent-du-Var: "On aura toujours un magasin Go Sport à Nice. Nos activités seront juste à Cap 3000 où nous servirons mieux les Niçois en concentrant notre offre et nos services. On transfère tout là-bas avec l’expertise de l’enseigne localisée sur un même site."

"Tout le monde est gardé"

Le personnel? "Il ne sera pas licencié. Tout le monde est gardé. Puisque le magasin de Cap 3000 va absorber une grosse partie du chiffre d’affaires de Nice Masséna, nous devons renforcer les équipes et donc, nous rapatrions 15 personnes. Depuis un an, les employés qui sont partis n’ont pas été remplacés ou l’ont été par des CDD et au final il y a des postes à pourvoir sur Cap 3000."