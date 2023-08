De l’authenticité et de la transparence. Tel est le credo de la toute jeune marque de lingerie "Les Dessous de Monaco", lancée par Stéphane Lombardo et son associé Brian Pagliuca en juin dernier. Le duo, passionné par la mode et le monde de l’Art, a jeté son dévolu sur un local de 70 m² du haut de la rue de Millo pour y installer son concept unique en Principauté: un atelier boutique où les clientes - et les clients désireux de faire un cadeau - peuvent venir profiter d’un accueil personnalisé pour une expérience shopping sur-mesure.

Photo Jean-François Ottonello.

Une collection June Newton

Pour cela, le local a été aménagé en plusieurs espaces. Un premier dédié à la vente, où la collection permanente est présentée. "Actuellement, nous avons la collection June, en référence à l’épouse du photographe Helmut Newton [le couple a vécu plusieurs années en Principauté, N.D.L.R.], confie Stéphane Lombardo. Tous nos modèles portent le nom d’une personnalité publique qui a été prise en photo par Helmut Newton."

Photo Jean-François Ottonello.

Séparé par une verrière, l’atelier attenant accueille trois postes de travail pour les trois stylistes et/ou couturières qui élaborent les collections. Tout est fait sur place à partir de matières raffinées importées de France. "On travaille avec les Tissages Perrin pour la soie. Mais aussi avec la Maison Potencier et la Maison Lévêque pour la broderie." Des entreprises familiales historiques au savoir-faire artisanal unique, dont la réputation n’est plus à faire en Europe.

Et le fondateur des "Dessous de Monaco" de poursuivre: "Nous privilégions au maximum les circuits courts avec des petites quantités de production pour une mode écoresponsable, respectueuse de la planète et de l’humain. On brode aussi à la main."

Photo Jean-François Ottonello.

Sur-mesure et pierres précieuses

Au milieu des machines à coudre, patrons, aiguilles, ciseaux, fils et mètres de couture, l’atelier dévoile aussi ses échantillons de matières et sa collection d’accessoires. Car ici - et c’est un peu ce qui rend le lieu si unique - les clientes peuvent profiter de leur passage pour faire confectionner leur ensemble de lingerie sur-mesure.

"On peut tout faire", affirme Stéphane Lombardo. Adapter un modèle de la collection aux mensurations de la cliente, ajouter des accessoires ou des bijoux voire confectionner un ensemble en partant de zéro. Les limites étant celles de l’imagination. "On se pose avec la cliente et on dessine ce qu’elle nous demande", poursuit Stéphane Lombardo en sortant quelques silhouettes récemment esquissées.

Photo Jean-François Ottonello.

Pour pousser l’expérience haute couture encore plus loin, Stéphane Lombardo et Brian Pagliuca ont lancé une collaboration avec l’atelier de bijouterie de Laurent Cavalière. Installé juste en face depuis plusieurs décennies, le bijoutier a proposé au duo d’associés de mettre à profit son savoir-faire pour composer, ensemble, des pièces uniques. "Il y a quelques jours, une cliente est venue récupérer son ensemble de lingerie sur lequel on avait ajouté un pendentif dans le dos, pourvu d’une pierre précieuse. Grâce à un fermoir, elle peut l’enlever et le remettre comme elle veut", explique le fondateur des "Dessous de Monaco".

Les trois partenaires travaillent d’ailleurs à la création d’une pièce unique aux bretelles incrustées de diamants. Ainsi, le soutien-gorge n’est plus un simple basique du quotidien mais se transforme en une parure qui vient compléter la silhouette avec luxe et raffinement. Un atout charme en plus.

Photo Jean-François Ottonello.

Une nouvelle collection est en préparation avec toujours un seul objectif: "Mettre en lumière les cinq aspects de la femme que sont la femme-maman, la femme dynamique, la femme élégante, la femme enfant et la femme fatale".

Savoir+

Les Dessous de Monaco: 4, rue de Millo-98000 Monaco. Tél. 99.92.05.32

https://lesdessousdemonaco.com/

Budget: à partir de 230€ le haut, comptez environ 500€ l’ensemble.