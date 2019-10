Des chefs cuisineront sur des embarcations, ce week-end à Monaco, pour la "Route du goût" de Paolo Sari

C’est devenu une petite tradition. Un sympathique rendez-vous d’octobre. À l’heure où le soir tombe de plus en plus tôt, où on a ressorti les vestes pour aller au resto, c’est un moment pour aller rencontrer des artistes culinaires, des génies des fourneaux, à l’œuvre sur des bateaux.

Cette année encore, l’association de Paolo Sari, Bio Chef Global Spirit, organise en partenariat avec Riva, ce petit festival où des chefs cuisinent sur ces embarcations d’exception.

Depuis la première édition, la formule a évolué, et cette année encore, pour ce cinquième rendez-vous, les cartes sont rebattues pour offrir au public une expérience différente.

Du potager

au marché

C’est sur les hauteurs de Roquebrune-Cap-Martin, dans son potager installé sur les terres d’Anna Ferrari que le Bio chef a reçu la presse pour annoncer ces changements: "D’habitude, on montait un potager flottant. Je crois qu’on a réussi à passer le message que l’on voulait. En faisant ces potagers, on voulait montrer qu’on pouvait produire des fruits et légumes sur l’extension en mer de Monaco. On sait maintenant qu’il y aura des jardins, donc le message est passé. Donc cette année, on a voulu miser davantage sur le marché. Il y aura une vingtaine de producteurs qui seront installés samedi et dimanche sur le quai Antoine-Ier. L’important, c’est que l’expérience touche le public. Et on sait que le public souhaite avoir de plus en plus d’échanges avec ceux qui produisent les produits biologiques."

Au programme, des produits de qualité et des dégustations de fromages, de charcuteries, de fruits et légumes, de champignons… Les « produits protéiques » seront aussi représentés : viande et poissons, et alternatives végétales.

Du Portugal

au Japon

Samedi après-midi, place au spectacle, avec les chefs à l’œuvre sur les Riva. Si, les années précédentes, des chefs étoilés se produisaient sur l’eau, cette année, c’est le monde entier que Paolo Sari amène sur le port Hercule: "On a choisi d’avoir huit chefs qui arrivent de huit restaurants du monde. L’idée, c’est d’offrir une expérience ethnique différente. Il y aura un chef portugais étoilé, un italien étoilé, un meilleur ouvrier de France, un chef japonais champion du monde de sushi, un chef belge, un chef du Luxembourg, un chef du pays basque et un arménien."

Le Bio chef tient à rappeler que la manifestation est gratuite: "Les gens auront la possibilité de visiter les bateaux et de déguster gratuitement les plats que ces chefs prépareront. Ils pourront passer de bateau en bateau."

Le soir, le traditionnel dîner cocktail réunira tout le monde dans le tunnel Riva, spécialement aménagé pour l’occasion, autour de plats préparés pas les huit chefs mis à l’honneur. La place est à 100 euros, et les fonds récoltés serviront à financer les projets caritatifs de l’association de Paolo Sari Bio Chef Global Spirit.