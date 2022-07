Découvrez les trois nouveaux pop up stores qui ont investi la galerie du Metropole à Monaco

Que serait l’été sans un jus de fruits bien frais ? Et si en plus vous souhaitez épater la galerie, alors rendez-vous au niveau 1 du centre commercial pour y déguster les noix de cocos thaïlandaises de Moco. Le Métropole Shopping a donné sa chance à la marque self-conscious le 3 juillet dernier, et en deux semaines, une centaine de Moconuts étaient vendues. « L’eau de coco fraîche est servie directement dans la noix pour 9,50 euros ». Vous avez jusqu’à la fin du mois d’août pour venir goûter les différents jus à faibles calories. « Le seul produit qui n’est pas bio ce sont les oranges qui viennent d’Espagne. Si on voulait du bio, il faudrait les importer du Mexique et ce serait très mauvais pour l’empreinte carbone, que l’on veut réduire au maximum », ajoute Charlyne, vendeuse au Pop-up, à propos de l’engagement de Moco.

Non, le fondateur ne s’appelle pas Bob, mais Arthur Lahitte, « c’est un surnom qui est venu lors de mes nombreux voyages aux États-Unis et en Australie ». Des aventures qui ont fait germer l’idée, pour ce Cannois d’origine, de lancer en 2018 sa première collection de sacs de voyage. Sur son stand, il propose trois modèles de ces sacs fabriqués entre Nice et Cannes, pour un prix allant jusqu’à 990 euros. La marque s’inspire des icônes et de l’art de vivre des années soixante. Pour Arthur Lahitte, « c’était la belle époque de la Côte d’Azur, l’âge d’or de la Riviera avec une élégance décontractée à la Brigitte Bardot. Peu importe l’endroit où le propriétaire du sac se trouve, je veux qu’il ait l’impression d’être à bord d’un bateau Riva ou sur la corniche de Monaco ». Rendez-vous au rez-de-chaussée pour découvrir le Pop-up de ces sacs en cuir italien.

Bob Carlton, le sac

aux allures des sixties