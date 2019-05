De bonnes affaires pour une grande cause

S’il y a bien un événement qu’il ne faut pas manquer pour faire des bonnes affaires, c’est bien la Grande Braderie de la Croix-Rouge monégasque. Chaque année, des milliers d’acheteurs sont présents pour l’occasion.

Tous les ans, la CRM organise cette “brocante” afin de récolter un maximum de fonds au profit des plus démunis. Le précieux pécule récolté lors de cette édition servira ainsi à l’achat d’un véhicule électrique de transport collectif. L’an dernier, pas moins de 75 000 euros avaient été glanés. Un chiffre que les responsables espèrent voir grandir au vu des nombreux articles mis en vente.

En tout, 550 cartons d’habits et de matériels ont été dispersés hier. « Les gens viennent vraiment pour faire des bonnes affaires. Le sentiment de dons envers la Croix-Rouge est sûrement secondaire. Après, nous, on est content parce qu’on arrive à tout écouler », confie Annick Giraudi, responsable de la braderie.

Se faire plaisir et aider les autres

Parmi les personnes présentes tout au long de la journée, l’envie de dénicher des beaux articles à des prix attractifs reste sans doute le principal objectif. Reste que pour certains, le fait que cela serve à aider est important. « J’adore ! Je viens plusieurs fois dans la journée. Je cherche des jouets pour ma fille et dans l’ensemble les articles sont accessibles. Je suis contente de pouvoir aider les autres et en même temps de me faire plaisir », avoue Leentje, venue pour la deuxième fois. Afin de faciliter la journée des acheteurs, un espace animation a été mis en place.

Des enfants choyés

Les parents ont ainsi pu confier leurs enfants à des bénévoles durant leurs recherches. Ces derniers ont été occupés par des jeux, en lien avec l’organisation. « On s’est rendu compte que pour les enfants faire le tour de la braderie avec leurs parents ce n’était pas très agréable. Le but avant tout c’est de s’amuser, mais si on peut aussi faire passer le message de la Croix-Rouge c’est bien », confie Marine Ronzi, responsable de ce stand.

Une tombola a également eu lieu. Des nombreux lots, comme des places pour le Grand Prix de Monaco, étaient à gagner. À noter qu’un espace sur le don sang était aussi présent.