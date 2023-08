Conseil, originalité, qualité... ces boutiques de vêtements indépendantes racontent comment elles tiennent le coup face aux grosses enseignes

Grâce à un jean hyper bien taillé, sans coutures tordues, sans fils anarchiques mal stoppés et tenant aux lavages répétés en machine, Christine est devenue fan d’une boutique de prêt-à-porter, Lyly H, rue Pastorelli. Depuis ce froc tenace, seulement payé 38 euros, elle en a racheté un autre en prévision, enchaîné sur un blouson impression léopard chic, deux pulls en maille scintillante violets, une blouse aux manches bouffantes lilas. Des vêtements pour elle ou pour offrir à ses copines, dénichés dans ce petit commerce qui résiste aux géants de la mode.

Travail ourlé de passion

De la variété et de l’originalité dans les modèles, un bon rapport qualité-prix, un sourire et des mots gentils au comptoir: et si c’était ça le secret des commerçants indépendants de prêt-à-porter qui ne se retrouvent pas chiffon face au rouleau compresseur des méga enseignes, chaînes et autres groupes avalant, rachetant, restructurant des marques qui s’effilochent? Nous avons cherché à percer le secret de ces solitaires du vêtement, car il y en a encore un peu partout dans Nice. Des professionnels. Qui ne se sont pas improvisés dans le monde des fringues. Des bosseurs, des passionnés, comme Catherine Magnan, responsable de deux boutiques Mon Œil, rue Bonaparte et rue Antoine-Gautier. Un concept original, avenant, aux portiques dépouillés, où les fringues cohabitent avec sacs, bijoux, parfums d’ambiance... "J’ai été styliste 25 ans, notamment pour Zadig et Voltaire ou Maje, confie cette Parisienne installée à Nice depuis 8 ans. J’ai l’expérience pour le choix des vêtements, pour proposer quelque chose de différent des chaînes, dans un contexte où on aime flâner et ne pas avoir la même robe que tout le monde. Au final, on s’offre une tenue de qualité à moins de 100 euros. Quelque chose d’honnête. Je propose un vrai boulot et les gens, en quête de conseils, me disent qu’ils sont contents. On finit par se connaître..."

Proximité sociale

Le lien humain. Consolidé aussi, rue de la République sous l’enseigne Kirelle. Pourtant, depuis 2 ans qu’il est là, Sevan en bave: "La conjoncture, beaucoup de dettes... En 2 ans, je ne me suis pas payé." Ici, la clientèle de quartier négocie le prix pourtant modeste (15, 20, 30 euros l’article), mais l’affaire tient le coup: "Je suis souriant, je parle, je rigole, j’offre un café. Achat ou pas. Les clients sont en confiance. Je travaille à l’ancienne, comme mes parents eux aussi dans le prêt-à-porter." Ce qui ne l’empêche pas d’innover: "Avec mon épouse Kseniya, on va lancer notre propre marque et nos créations. C’est elle qui concevra des modèles uniques."

Se réinventer. À travers une offre pointue, en guidant, en recommandant de façon personnalisée. La panoplie de l’indépendant qui s’en sort, n’est pas un uniforme passe-partout.

Dans le Vieux-Nice, l’univers joyeux, coloré, original de Dorothée, qui n’est pas là pour vendre coûte que coûte. Photo Ch. R..

Dorothée ou l’esprit de sélection qui fidélise

Dorothée Weinryb. Une figure de la rue Rossetti, à deux pas de la cathédrale Sainte-Réparate. Une connaisseuse de la mode. D’abord à Paris: "J’ai été petite vendeuse, puis j’ai fini à un poste important chez BCBG Max Azria." À Nice, elle tient la boutique Even depuis 13 ans. Un univers de robes colorées, joyeuses. "Il y a un peu de tout. De la production française, italienne et un peu asiatique. J’essaie de sélectionner des vêtements de qualité. Je viens du haut de gamme, donc, je ne veux pas vendre n’importe quoi. La robe, on doit pouvoir la garder plusieurs années." Et ça, les clientes le savent: "Elles viennent ou reviennent chez moi, car elles y trouvent de l’originalité. Qu’elles soient Niçoises ou touristes. Elles sont sûres de porter des tenues exclusives et résistantes sur le long terme."

Avoir le bon feeling

Le prix d’une robe varie de 45 à 69 euros. "Je suis plus chère que certaines enseignes de l’avenue Jean-Médecin, mais on ne vient pas m’acheter un prix. Lorsque je vais à Paris, c’est pour sélectionner des pièces inédites. Il faut savoir choisir, avoir le nez creux même si on suit les tendances, les formes, les coloris dans l’air du temps."

Il y a le look. Il y a le reste. La gestion: "Beaucoup de commerçants s’installent sans être du métier. Le prêt-à-porter, c’est solder au bon moment, c’est s’y connaître en marges." Autre facteur massue de la réussite: le conseil. "Il est indispensable dans les petites boutiques. Je dis aux clientes d’essayer et si ça ne plaît pas, ou si ça ne va pas, inutile d’insister. Pour moi, ce type de comportement n’est jamais perdu. Au contraire, la cliente reviendra."

Alchimie et sourire

Vendre du prêt-à-porter en indépendant? "C’est savoir jongler avec tous ces paramètres. Une alchimie..." Si en plus, le sourire est de la partie, alors c’est gagné! "La femme - ici elle a de 30 à 90 ans et vient de tous milieux sociaux - doit se sentir considérée, avec ses complexes."

Considérée. Et du coup, reconnaissante, voire attachée: "Durant la pandémie, j’avais la queue de clientes qui voulaient m’acheter un petit quelque chose pour m’aider à m’en sortir..."

Lyly H., copine et "personal shopper"

Lyly H, rue Pastorelli, tout près de Jean-Médecin. "Une boutique atypique", revendique la patronne des lieux.

Atypique comme elle, Lyly, qui ne se présente d’ailleurs pas comme patronne, mais comme vendeuse. "Ce n’est pas ma boutique, mais la nôtre, la vôtre." Les clientes? Elle les appelle "divines", "copines".

Lyly la Parisienne. À Nice depuis 23 ans, elle a créé son enseigne en 2008. Avec une étiquette synonyme d’éthique: "Avant d’être commerçante, je suis une femme qui s’habille Lyly H à 100% et qui cherche des matériaux idéaux à travers des collections passant toutes à la machine à laver avec seulement 5% de repassage à faire."

Toujours à l’affût

Photo Dylan Meiffret.

Les collections sont achetées toutes les semaines par rapport à la vie actuelle: "Je me déplace régulièrement à Paris, je fréquente les fabricants, je recherche le raffinement, la féminité et j’achète à 80% du made in France. Je dis oui aux grandes enseignes, mais stop aux mauvais choix et aux augmentations. Cela fait un an que je ne monte pas mes prix même si mes fournisseurs ont haussé leurs prix de 20%."

Habilleuse ou influenceuse?

Autre force: "Je suis ‘‘personal shopper’’. Je vous observe, je vous écoute, je vous guide." Une authentique "jeaneuse" également: "Tous les jeans que j’achète sont adaptés à des morphologies bien précises. Plein de femmes débarquent et me disent: Lyly, je n’ai pas le temps de chercher, tu n’as pas un jean pour moi?"

Drôle de dame. Qui a ses fans. Ses copines donc. Toutes réunies sur Instagram (@magasinlylyh), sur Facebook (Lyly H) et TikTok depuis 3 semaines. "Je réponds à tous les messages..." Cette Lyly, c’est de la passion sur-mesure!