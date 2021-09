Comment les enseignes s’y prennent pour proposer des prix toujours attractifs pour les foires aux vins, malgré le contexte

Dans l’univers complexe et délicat de la viticulture, les années se suivent et ne se ressemblent pas. En septembre 2020, les producteurs français avaient d’importants stocks à écouler sur le marché en raison de la fermeture des bars et restaurants, lors de la première vague d’épidémie de Covid-19. Ce qui faisait espérer au consommateur des petits prix pour remplir sa cave à moindre coût lors de la Foire aux vins.

Cette année, l’épisode de gel qui a touché une très grande partie des vignobles français début avril a sérieusement amputé la production. Les vins de Loire, de la vallée du Rhône et les rosés de Provence ont été particulièrement impactés. Les quantités sont plus rares. Faut-il redouter une hausse des prix?

"On constate une très légère hausse pour les références des domaines les plus touchés mais sur l’ensemble de la foire aux vins ce ne sera pas sensible sur le panier du consommateur", assure Norbert Faraco, responsable du pôle marketing liquides chez E.Leclerc et gérant de l’hypermarché du Luc.

Le sourcing pour équilibrer les prix

Car pour que ce rendez-vous de l’automne reste attractif, la plupart des grandes enseignes ont développé le sourcing fournisseur en faisant rentrer dans leur sélection 2021 20 à 30% de nouveaux producteurs.

"Pour équilibrer, on est allé chercher les domaines les moins touchés qui avaient plus de quantités. Dans une même vallée, certains n’ont pas été touchés du tout", résume Norbert Faraco. Résultat, le prix moyen est à la baisse: "Sur l’offre nationale on est à 10,65 euros contre 11,69 l’an dernier".

Toujours plus de labels bio et HVE

Autre particularité de cette édition 2021, une part toujours plutôt importante accordée aux labels bio ou HVE (haute valeur environnementale).

Elle représente jusqu’à 75% de l’encart "Provence" des magasins Système U.

"Il y a une réelle demande. Nos clients consommateurs sont de plus en plus demandeurs de ces produits. De notre côté, à qualité égale, nous sélectionnerons toujours un vin avec une démarche environnementale pour mettre en avant le travail des vignerons" rapporte Thibaut Dubus, responsable de l’approvisionnement des vins de Provence et de Corse, et gérant du Super U de Flassans-sur-Issole.