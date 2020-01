Combien va vous coûter votre trajet sur l'autoroute? Cette application intègre désormais le prix des péages

Connue pour être un peu le réseau social de la route, Waze se dote d'une nouvelle fonctionnalité qui risque bien de faire faire des économies à ses utilisateurs.

Comme pour la plupart des fonctionnalités déjà présentes sur l'application, cette dernière se base sur l'entraide entre automobilistes.

Lorsqu'un incident intervient sur la route, vous pouvez le signaler et les autres le verront en temps réel. Et bien c'est la même chose pour les péages. Lorsque vous en franchissez un, vous pouvez désormais entrer le montant dans l'application pour informer les autres et alimenter les données de Waze.

Différents itinéraires proposés

Une fois votre destination renseignée, plusieurs itinéraires vont apparaître.

Un plus rapide, un moins cher et probablement plus long ou bien encore d'autres, non payants en ne passant pas par l'autoroute.

Le temps de trajet sera alors très souvent bien plus important.