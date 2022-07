Combien coûte une place au port de Cala del Forte ?

Quand le bateau du propriétaire est absent, la Société d’exploitation des ports de Monaco peut louer la place à quelqu’un d’autre, comme cela se fait sur le port Hercule. La SEPM reverse alors 75% du montant au propriétaire du bateau.

"Nous ne souhaitons pas non plus vendre toutes les places, notre but c’est aussi d’en garder pour faire tourner et répondre la demande de passage."

Question tarifs, Olivier Lavagna assure qu’"ils sont 20% moins chers que ceux pratiqués à Monaco". Et que pour ce prix-là, la navette rapide Monaco One, qui relie en 15 minutes le port Hercule et Cala del Forte, est aussi à disposition des plaisanciers.

"Nous sommes en train de valider les contrats d’hivernage pour le port Hercule de Monaco et nous avons évidemment plus de demandes que d’offres, une trentaine de demandes ne seront sans doute pas satisfaites. Typiquement Cala del Forte peut nous aider à y répondre. A nous de proposer à Cala del Forte un équivalent très proche de ce que nous avons sur Monaco."