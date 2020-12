Coca-Cola va sortir en France sa première boisson alcoolisée en 2021

Une révolution. C'est ce que s'apprête à vivre Coca-Cola au printemps prochain.

En avril 2021, la célèbre marque américaine de sodas va en effet commercialiser en France sa première boisson alcoolisée.

Ce qu'aux Etats-Unis on appelle un "hard seltzer", une eau gazeuse alcoolisée de plus en plus en vogue chez les jeunes adultes qui apprécient peu les boissons fortes en alcool ou trop caloriques.

au rayon bières