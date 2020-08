Circuit, compagnie, prix... Voici les croisières qui reprennent en Méditerranée à partir du 16 août

Les croisières reprennent vie, alors que l'inquiétude grandit sur la circulation de la Covid-19 en France et en Europe.

Le groupe MSC Croisières retrouvera ses passagers dès le 16 août pour deux itinéraires de huit jours en Italie, à Malte et en Grèce.

Son principal concurrent, Costa, a seulement indiqué sur son site ce mardi repartir en mer à partir du 6 septembre pour deux circuits dans les mêmes pays.

Ces annonces interviennent quelques jours après la publication d'un décret du gouvernement italien visant à soutenir l'économie impactée par la pandémie et autorisant le "redémarrage des navires de croisière à partir du 15 août".

De plus petites compagnies, comme Ponant et CroisiEurope, ont pu redémarrer leurs activités dès juillet en France.

Chacune a adapté ses protocoles sanitaires pour limiter au maximum la propagation du virus dans les navires: tests, prises de température, distanciation, service de restauration à table plutôt que des buffets, etc...

Pendant la pandémie, plusieurs navires de croisières internationaux ont été bloqués en mer en raison de passagers infectés par le coronavirus. Ce fut notamment le cas du Diamond Princess, resté tout le mois de février au large du Japon avec 700 contaminations sur 4.000 passagers.

Tour d'horizon des croisières proposées en août et en septembre en Méditerranée, depuis plusieurs ports dont Nice et Marseille.

Dès le 16 août - 8 jours en Italie, Sicile et MAlte

La première croisière disponible en août proposée par MSC Croisières.

Circuit: Gênes, Rome (Civitavecchia), Naples, Sicile, Malte, Gênes.

Dates: voyage de huit jours. Départs les dimanches 16, 23 et 30 août.

Ports de départ: Gênes, ou Naples et Rome (Civitavecchia).

Navire: MSC Grandiosa.

Prix: à partir de 731€ sur Abcroisiere et 739€ sur MSCCroisieres. Pension complète.

Cette croisière est également proposée en septembre et en octobre.

Dès le 16 août - 8 jours en Corse

L'entreprise française CroisiEurope a repris ses croisières mi-juillet.

Circuit: Nice, Ajaccio, Bonifacio, Porto Vecchio, Bastia, Île Rousse, Nice.

Dates: voyage de huit jours. Départ tous les dimanches.

Port de départ: Nice.

Navire: La Belle des Océans.

Prix: à partir de 1.999€ sur CroisiEurope. Pension complète.

Cette croisière est également disponible en septembre et octobre.

Dès le 21 août - 8 jours en Croatie

Le Ponant, dont le siège social se trouve à Marseille, propose une croisière du côté de la Croatie.

Circuit: Dubrovnik, bouches de Kotor, Mljet, Korcula, Trogir, Zadar, Île de Vis, Hvar, Dubrovnik.

Date: voyage de huit jours. Départ le vendredi 21 août.

Port de départ: Dubrovnik.

Navire: Champlain.

Prix: à partir de 3.320€ sur Ponant. Pension complète.

Cette croisière est également proposée en septembre.

Dès le 22 août - 8 jours en Corse

Le Ponant propose en août une croisière autour de la Corse.

Circuit: Nice, Saint-Florent, golfe de Santa-Manza, bouches de Bonifacio, Roccapina, pointe de la Parata, archipel des Sanguinaires, Calvi, Nice.

Dates: voyage de huit jours. Départ le samedi 22 août.

Port de départ: Nice.

Navire: Lyrial ou un autre de la série Sistership.

Prix: à partir de 2.670€ sur Abcroisiere et 3.000€ sur Ponant. Pension complète.

Cette croisière est également proposée en septembre et en octobre.

Dès le 22 août - 8 jours sur le littoral marseillais, varois et Corse

L'entreprise Ponant commercialise, aux mêmes dates, une autre croisière sur le littoral méditerranéen.

Circuit: Marseille, Camargue, Calanques, Cap Taillat, Île d'Or, Calvi, Saint-Florent, Corniche des Maures, Marseille.

Dates: voyage de huit jours. Départ le samedi 22 août.

Port de départ: Marseille.

Navire: L'Austral ou un autre de la série Sistership.

Prix: à partir de 2.550€ sur Abcroisiere et 2.670€ sur Ponant. Pension complète.

Cette croisière est également proposée en septembre.

Dès le 29 août - 8 jours en Italie, Corfou et Grèce

Toujours en août et toujours avec le groupe MSC Croisières.

Circuit: Bari, Corfou, Katakolon, Athènes, Trieste, Bari.

Dates: voyage de huit jours. Départ le samedi 29 août.

Port de départ: Bari ou Trieste.

Navire: MSC Magnifica.

Prix: à partir de 661€ sur Abcroisiere et 669€ sur MSCCroisieres. Pension complète.

Cette croisière est également proposée en septembre et en octobre.

Dès le 6 septembre - Grèce

Le premier navire de Costa Croisières à reprendre le large sera le Costa Deliziosa pour des voyages en Grèce. Les départs, depuis Trieste, sont prévus les dimanches 6, 13, 20 et 27 septembre.

"En attendant la mise en oeuvre progressive des protocoles à bord et à quai, nous nous trouvons dans l'obligation de prolonger la pause de la saison de nos croisières jusqu'au 30 septembre 2020 (exception faite pour les départs du Costa Deliziosa les 6, 13, 20 et 27 septembre et du Costa Diadema le 19 septembre", indique le groupe sur son site internet.

Les détails sur l'itinéraire et les prix seront communiqués dans les prochains jours, précise Costa.

19 septembre - Italie et Malte

La deuxième croisière programmée en septembre par Costa concerne l'Italie et Malte avec le Costa Diadema. Le voyage dure huit jours et commence au port de Gênes, le samedi 19 septembre.

Les détails seront connus prochainement.

25 septembre - Croatie et Grèce

L'entreprise Ponant propose, fin septembre, de découvrir la Croatie et les îles grecques.

Circuit: Dubrovnik, bouches de Kotor, Corfou, Itéa, canal de Corinthe, Paros, Délos, Mykonos, Patmos, Athènes.

Dates: voyage de huit jours. Départ le 25 septembre.

Port de départ: Dubrovnik.

Navire: Champlain.

Prix: à partir de 3.520€ sur Ponant. Pension complète.