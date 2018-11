Cette "potion magique" présentée au MICS à Monaco vous donne des orgasmes

Un élixir d’amour répondant au doux nom de "Do me". Soixante millilitres supposés de bonheur, de plaisir intense de l’esprit et du corps. Sur l’un des stands du MICS, les créateurs de ce flacon se vantent d’avoir pondu, après quatre années de développement, le Saint-Graal dans le domaine de l’aphrodisiaque.

"La sensibilité

se décuple"

"C’est une sélection 100% naturelle, à base de 20 herbes du monde entier et d’un édulcorant au miel, sans alcool à l’intérieur, précise Vasil Tuchev, l’un des cinq créateurs. Après avoir bu le mélange, la sensibilité se décuple. Cela stimule le désir sexuel et augmente le plaisir de l’acte lui-même. Chez certaines personnes, l’effet est instantané, chez d’autres il arrive 30 à 45 minutes plus tard."

Mais le plaisir n’est pour le coup, pas gratuit. Sa valeur: 15 euros le flacon de 60 ml.

Pour l’heure, hormis la vente en ligne, la société suisse qui exploite le filon distribue cette "potion magique" dans des discothèques européennes. Milan, Amsterdam, Londres, bientôt Paris. Mais aussi à Monaco… "Sans doute à partir de décembre ou janvier dans des clubs très sélectifs.Mais je ne peux pas dire lesquels. C’est secret…"