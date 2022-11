Cette jeune créatrice mentonnaise confectionne de la lingerie de nuit made in France

C’est sa façon de contribuer à un changement positif - et plus qu’attendu - dans l’industrie de la mode. Lorsqu’elle s’est décidée à créer sa marque, Cindy Brych s’était promis deux choses : celle-ci serait fabriquée entièrement en France, et à partir de matières naturelles, dans le respect de l’environnement.

Trois ans plus tard, voilà que « Gaianne Paris », son rêve d’adolescente, est enfin né.

« Gaianne », comme la déesse de la Terre, qu’il faut préserver, et « Paris », parce que quoi de mieux que le nom de la capitale de la mode pour faire rayonner l’enseigne à l’international ?

Sous cette griffe, la Mentonnaise de 27 ans a voulu revisiter un vêtement indispensable, et auquel on ne prête pourtant que trop peu d’attention : le pyjama. Attention, pas n’importe quel pyjama.

Ici, on parle plutôt de lingerie de nuit « haut de gamme », « parce que pour moi, il est aussi important de se sentir élégante et bien dans ses vêtements la nuit que le jour », répète la créatrice. Qui a vu là un créneau dans lequel investir : « On trouve toujours les mêmes choses dans les magasins, soit ça va être trop vulgaire, soit trop vieillissant, je voulais créer un entre-deux. Une marque spécialisée dans l’univers de la nuit, avec de belles matières, fabriquée en France, c’est rare ».

Un long processus de trois ans

Des nuisettes couleur rose fuchsia, de la dentelle de Calais, des ensembles en soie lyonnaise - « la même que pour Hermès »…

Pour sortir sa première collection - déjà en vente en ligne et au magasin Capsule de Cap 3000, à Saint-Laurent-du-Var - Cindy Brych aura mis pas moins de trois ans.

« On ne dirait pas comme ça, mais un vêtement, c’est tellement d’étapes ! Il faut l’imaginer, le dessiner, rechercher les matières, les fournitures, puis développer les patrons, trouver un atelier pour la production… », détaille-t-elle.

Un processus d’autant plus long que la Mentonnaise a gardé son emploi dans un laboratoire pharmaceutique en parallèle, « par sécurité ».

« Je travaille sur la marque en rentrant le soir, les week-ends… Ce sont des sacrifices à faire. Au lieu de m’acheter un appartement, j’ai décidé d’investir dans ce projet. Heureusement, je suis bien soutenue. Ma maman me suit partout, c’est elle qui m’a fait les photos de la première collection au jardin des Serres de la Madone et à la Villa Maria Serena. »

Durant ces trois dernières années, Cindy Brych a aussi découvert les aléas de l’entreprenariat.

« De véritables montagnes russes ! », plaisante la diplômée en métiers de la mode et marketing. « Il faut savoir que quand on débute, et qu’on est une petite entreprise, il y a des minimums de quantité demandée par les fournisseurs et les ateliers, alors c’est très difficile de trouver avec qui travailler. Surtout si on veut se restreindre à la France », explique-t-elle.

« Au départ, j’avais trouvé un atelier à Toulouse mais ils ont décidé d’arrêter la production en plein milieu de la collection, à deux jours du lancement de la marque… J’ai dû prendre un avocat pour récupérer ma marchandise. »

Bientôt au salon du Made in France à Paris

Finalement, c’est dans un atelier niçois que la créatrice finira par produire sa collection.

Il ne restait alors plus qu’à faire connaître la marque.

« Je communique sur les réseaux sociaux depuis le début pour montrer l’avancée de la collection, demander aux gens leurs avis… détaille la jeune femme. J’ai réussi à réunir une petite communauté pendant la crise du Covid-19, au moment où il y a eu une pénurie de masques, car je m’étais mise à en coudre et à les vendre en ligne. J’en avais mis 100 en vente, et le soir-même, j’étais en rupture de stock ! En fin de compte, j’ai vendu près de 2 000 masques en huit mois, ce qui m’a aussi permis d’avoir un peu de trésorerie pour continuer d’avancer sur la collection. »

À terme, la Mentonnaise aimerait élargir sa marque en incluant des pyjamas pour les hommes, et en ajoutant du linge de lit.

« J’aimerais aussi proposer davantage de tailles, car pour l’instant, les vêtements vont du 36 au 40, complète-t-elle. C’est toujours pareil, plus vous faites de tailles, plus c’est cher, et quand vous produisez en de petites quantités, le coût est énorme. »

En attendant, elle sera présente du 10 au 13 novembre prochain au salon du Made in France, à Paris, pour faire connaître ses créations et rencontrer des professionnels du secteur.