Cette Azuréenne transforme matériaux bruts, montres cassées et végétaux en incroyables bijoux

Des bagues artisanales uniques, pour la plupart ajustables, qui allient ciment et métaux précieux aux matériaux les plus insolites. Des colliers, bracelets et boucles d’oreilles déclinés sur le même principe. Inspirés par six univers différents, de "Cosmos" à "Urban Chic", en passant par la collection "Urban Fossil", "Veg’ Power", la collection homme ou la collection "minérale".

"Étant autodidacte, je me suis formée peu à peu à des techniques comme l’abrasure, la réticulation du métal, et mes créations ont évolué au fil de mes apprentissages. "

C’est ainsi qu’après quelque temps à chercher l’inspiration, Laure trouve le courage de se lancer et de créer son site, juste après avoir franchi le cap des quarante ans. Laur’ en Bijoux voit le jour, avec trois collections de départ: Urban Chic, Veg’ Power et Cosmos.

Couture, tricot, peinture, menuiserie, cette touche-à-tout surdouée s’est essayée à chacun de ces domaines avec bonheur. Cette passion l’a guidée dans le choix de son premier métier, l’ergothérapie (rééducation et réadaptation de personnes en situation de handicap via le réapprentissage des gestes du quotidien).

Mais la grande particularité de ces bijoux en évolution, c’est que leur matériau de base est le ciment. Associé tour à tour à de la feuille d’or ou de la feuille d’argent et aux cristaux de Swarovski (pour la collection Urban Chic), à des végétaux (feuilles de lierre) ou des graines naturelles possédant une symbolique ou des vertus (graines de Rudraksha ou larmes de Shiva, qui de par leur rayonnement magnétique, prolongeraient la vie) pour la collection Veg’ Power.

"La collection Cosmos, explique-t-elle, a été pensée comme des petites reproductions de cieux étoilés, avec des microbilles de verre et des cristaux de Swarovski à nouveau. Puis j’ai évolué, j’ai fini par faire des sertis, par les recouvrir d’une couche de protection en résine époxy bio, et à étoffer de plus en plus mes collections."

Mais quid de cette idée de détourner du ciment? "Je suis friande de romans et de films d’anticipation. C’est ainsi que je me suis projetée dans une société post-apocalyptique, comme celle de l’Atlantide, de Divergente ou d’Hunger Games, en étant animée par le désir d’en métamorphoser les ruines en merveilles. En récupérant des débris, des éclats de béton ainsi que d’autres trouvailles que l’on pourrait faire, pour les assembler, les travailler et en faire quelque chose d’esthétique. Tout découle de cette idée-là. D’où l’omniprésence de symboles d’architecture, de l’empreinte végétale dans le béton, pour montrer que la nature reprend ses droits dans les ruines. Le cosmos, c’est la seule partie stable, que je trouve très inspirante avec les étoiles, la Lune, les comètes. C’est très poétique."

Dans la collection pour hommes, apparaissent des ancres marines, des boutons de manchettes, des références au bricolage, comme la bague en écrou et ciment.

Montres upcyclées

Pour la collection Urban Fossil, Laure récupère des montres cassées et upcycle les engrenages pour les incruster dans le ciment. Enfin dans la collection Minérale, la créatrice travaille l’ambre, le jaspe rouge, la labradorite, le quartz rose ou la magnétite sous forme de carottes, pour évoquer des prélèvements qui seraient faits dans la couche de béton pour retrouver dessous la beauté des roches naturelles. Parmi ses dernières réalisations, une parure ultra-chic en argent évoquant la fleur d’arum est la pièce majeure. Déclinées en séries ultra limitée, les créations Laur’en Bijoux peuvent être réalisées sur mesure.

Une idée de cadeau à se faire ou à s’offrir à prix très sages, puisque les prix vont de 23 à 239 euros. Avec, en prime, le plaisir de l’originalité.