Ce qu'il faut retenir du décret concernant la fermeture des centres commerciaux

Qui doit fermer?

Annoncé ce vendredi 29 janvier, la fermeture de certains centres commerciaux non alimentaires de 20.000m² et plus vient d'être actée par un décret.

Dans celui-ci, il est également spécifié ce que l'on entend par magasin de vente ou centre commercial.

Il s'agit de "tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu'ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos".

Tout est calculé suivant la surface utile cumulée: "la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d'accès au public", explique le décret.

Ces surfaces utiles sont donc additionnées pour voir si le seuil de 20.000m² est atteint. Dans ces établissements, le retrait de commande demeure interdit.

Qui peut rester ouvert?

Dans le décret, il est stipulé que l'interdiction d'ouverture "ne fait pas obstacle à l'ouverture des magasins de vente relevant des catégories suivantes, y compris au sein des centres commerciaux".

Ainsi, pourront rester ouverts: les commerces de détail de produits surgelés, ceux d'alimentation générale, les supérettes, les supermarchés, les magasins multi-commerces dont l'activité principale est la vente alimentaire, les hypermarchés, les commerces de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé, les commerces de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, les commerces de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé, les commerces de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé, les boulangerie et boulangerie-pâtisserie, ainsi que les commerces de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.

À partir de quand doivent-ils fermer?

Dès ce dimanche 31 janvier 2021.

Jusqu'à quand?

Cette fermeture intervient pour au moins trois semaines, a précisé ce samedi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

"Mais ce calendrier pourra évoluer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire", a indiqué Francis Palombi, président de la confédération des commerçants de France.

Selon les données du Conseil national des centres commerciaux, cette restriction concerne 396 lieux en France.