Carton à Toulon ou fiasco à Nice: comment mettre des halles gourmandes sur le chemin du succès?

La Gare du sud à Nice, c’est l’histoire d’un espoir presque tué dans l'œuf et qui ne parviendra pas à prendre son envol. Le succès n’a en effet duré que quelques mois, de l'ouverture en mai 2019 à l’été… et à l’arrivée de la chaleur: plus de 40°C à l’intérieur, c’était trop pour que le public vive une expérience agréable. Et ce n’était que le début des problèmes. Il fera ensuite trop froid en hiver, juste avant que le Covid ne vienne tout geler et que les difficultés financières mènent au naufrage. Nos lecteurs eux-mêmes avaient pointé ce qui n'allait pas: tarifs trop élevés, offre pas assez authentique, ambiance trop peu conviviale… La tentative de sauvetage à l’été 2021 n’a pas abouti et la Gare du sud cherche désormais un repreneur.

Pour autant, son échec semble plutôt une exception dans ce secteur: partout, les structures qui fleurissent semblent tirer leur épingle du jeu. En tête, les halles de Toulon, ouvertes en septembre 2021, dont le succès jusqu’ici ne se dément pas. Mais aussi les halles Milona à La Crau depuis février dernier ou les "food court" de La Seyne et La Garde. Leur réussite modernise celle, plus ancienne mais pérenne, des marchés couverts de Cannes ou de Menton. Mais, alors que l’avenir de la Gare du sud est en suspens, quels sont les ingrédients nécessaires au succès de ce type de structure?

Particulièrement attendues par les Niçois, les halles gourmandes de la Gare du sud ont accumulé les difficultés. (Photo doc. Frantz Bouton).

"Il n’y a pas de recette miracle", répond Léa Petot, cheffe de projet "redynamisation commerce et marchés" à Grenoble et autrice d’un mémoire sur les halles au cœur des stratégies urbaines. Même son de cloche du côté de Romain Alaman, co-fondateur de Biltoki, société spécialisée dans la gestion de halles gourmandes, et d’Hugo Ortega, responsable réseau de Maison Balme, présente dans plusieurs halles à travers la France, dont celles de Toulon. Pas de réponse toute faite, certes, mais souligne tout de même la spécialiste grenobloise, des "préalables" indispensables, qui, s’ils ne sont pas cochés, risquent de tirer le projet vers le bas. Nous avons retenu cinq étapes sur le chemin du succès. #1 Un projet clairement défini "Il faut savoir exactement ce qu’on veut faire", commence Léa Petot, soulignant que halles gourmandes, marchés couverts ou "food court" n’ont pas la même vocation, ni la même clientèle. Les premières proposent un mix de l’offre des deux autres, entre approvisionnement et dégustation sur place. "Il est vraiment important de bien faire la différence entre les halles et les “food court”." Si elle se refuse à affirmer qu’un concept (les halles) siérait mieux aux centres-villes, tandis que l’autre aurait plus sa place en périphérie, elle précise toutefois que les "food court" ont besoin d’espace pour pouvoir développer leur offre. "Au moins 1.000 m², qu’on ne trouve pas forcément facilement au cœur des villes, tandis que des halles peuvent fonctionner sur 250 m²."

Le "food court", comme ici le Hallbox’s de La Seyne, c’est un espace commun de consommation autour duquel différentes formes de cuisines et différents types de plats cuisinés sont proposés par des prestataires indépendants les uns des autres. (Photo doc. C. S.).

Définir le projet, c’est donc tenir compte du lieu où on l’intègre. "L’offre doit être proche de flux de population et adaptée au quartier." Ainsi, explique Léa Petot, il existe trois types de clientèle: les habitants, les actifs et les touristes. Reste à savoir à qui on s’adresse prioritairement. Chez Biltoki, la société basque fondée en 2014 et qui s’est fait une spécialité de créer et gérer des halles gourmandes, notamment celle de Toulon, ce point-là est tranché. "On a fait le choix de créer des lieux pour les habitants, afin qu’ils se les approprient, indique Romain Alaman: les autres clientèles s'adaptent." Parce que l’objectif de Biltoki est de créer une singularité, "une identité propre" devenant ainsi un attrait et permettant de faire des halles un lieu d’échange et de rassemblement. Et ça marche, affirme le patron de Biltoki: "Notre modèle satisfait les habitants: toutes nos halles, depuis celle d’Anglet en 2015, ont fait un super démarrage, avant de devenir des lieux incontournables."

#2 Un aménagement intérieur et extérieur adapté Parmi les préalables au succès des halles: un bâtiment adapté techniquement. Qu’il soit préexistant, comme la Gare du sud à Nice ou les Halles municipales de Toulon, ou sorti de terre spécialement, comme les halles Milona de La Crau, l’architecture n’est pas le seul point essentiel. Bien au contraire. "À l’extérieur, détaille Léa Petot, il faut bien réfléchir aux enjeux de livraison pour les commerçants et d'accessibilité." La cheffe de projet à la Ville de Grenoble note aussi que, concernant les aménagements intérieurs, les aspects techniques sont prépondérants. Là encore pour les commerçants présents – surface des bancs, chambres froides, matériel de cuisson… –, mais aussi pour les clients dont l’expérience doit être réussie. Il faut donc réfléchir à la place qu’on leur laisse selon qu’il s’agisse de halles mixtes, de marché ou de "food court". Et puis, leur rendre la visite aussi confortable que possible, par exemple en s’assurant d’une température constante au sein de la structure, été comme hiver. Léa Petot rappelle toutefois qu’"on ne pourra jamais être aussi à l’aise, notamment en termes de température ambiante, que dans un restaurant".

Les Halles Milona de La Moutonne (La Crau) occupent un bâtiment neuf, qui permet notamment aux clients de bénéficier de places de stationnement. (Photo doc. C. P.).

#3 Une offre lisible et authentique La lisibilité de l’offre est l’une des conditions sine qua non à la réussite des halles, quelle que soit leur forme. Par exemple, décrit Léa Petot, "il faut savoir si on veut faire un temple de la consommation avec des enseignes ou plutôt tabler sur des commerçants indépendants". Un point qui détermine aussi le positionnement financier de l’offre: "On n’aura pas la même clientèle dans une marque de fast-food thailandais que chez le poissonnier du coin." Donc pas nécessairement le même porte-monnaie. Et si on pourrait croire qu’il en faut pour tous les goûts, pas sûr que de trop grands écarts dans la nature de l’offre contribuent à la rendre très claire. D’ailleurs, précise à son tour Hugo Ortega, de Maison Balme, spécialiste des produits à base de truffe installé dans une dizaine de halles, ce qui compte, c’est "l’association des commerçants": il y a, dit-il, "une grande importance des acteurs en place et de leur notoriété alentours". D’autant que depuis le Covid, les consommateurs ont retrouvé le goût des produits locaux et des circuits courts. Aujourd'hui, affirme en écho Léa Petot, dont la ville a elle-même un projet en cours, "les halles fonctionnent à 90% avec des indépendants".

Depuis près de huit mois, le succès des halles de Toulon ne se dément pas. Elles présentent même une des meilleures affluences des halles gérées par la société basque Biltoki. (Photo doc. Valérie Le Parc).