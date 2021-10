Big Mamma, Sexy Tacos... On connaît le nom des prochains commerces du Larvotto à Monaco

"De nouveaux commerçants vont commencer leurs travaux d'ici la fin de l'année et en début d'année prochaine", a annoncé Elodie Kheng, administratrice des Domaines, au micro de Monaco info.

Restaurants, boutique de déco, boulangerie... plusieurs commerces devraient ainsi voir le jour d'ici "le printemps/été de l’année prochaine".

A l’extrémité du nouveau complexe du Larvotto, côté Méridien, l'enseigne Big Mamma prendra bientôt ses quartiers. "De la restauration italienne à des prix raisonnables", résume Elodie Kheng.

Le groupe français, cofondé par le Monégasque Tigrane Seydoux, rencontre un certain succès notamment à Paris - où il compte pas moins de 7 restaurants, un food market italien et un bar -, mais aussi à Lille, Lyon, Bordeaux et même Londres et Madrid.

Au centre du Larvotto, les deux duplex seront bientôt occupés par "un restaurant mexicain, Sexy Tacos, et un restaurant plutôt méditerranéen, de type healthy food."

Pour compléter l'offre, un institut de beauté, une boulangerie Costa et un magasin de décoration vont également ouvrir leurs portes.

L'objectif affiché : faire du nouveau complexe balnéaire une zone commerciale attractive au-delà de la saison estivale. "Cette offre très diversifiée sera de nature à habituer les gens à venir au Larvotto, pas uniquement pour la plage mais également pour faire du shopping, aller à la salle de sport, à la crèche... C'est le challenge et ce qu'on veut tous: faire du Larvotto un lieu de vie à l'année."