Bientôt Noël, offrez un an d’abonnement Kids-Matin à un enfan

Chaque année, c’est un peu la même ritournelle pour Noël. Vos enfants ont préparé une liste de cadeaux longue comme le bras. Avec des jeux dont vous savez pertinemment qu’ils ne sortiront qu’une seule fois de la boîte, avant d’être délaissés par vos chères têtes blondes. C’est qu’on se lasse vite à cet âge!

Qui ne connaît pas dans son entourage un petit Lucas de 8 ans, tannant ses parents pour avoir le dernier bateau pirates hors de prix, pour au final l’abandonner dans un coin de sa chambre à peine le Nouvel An achevé? Que ce soit pour vos enfants, petits-enfants, neveux ou nièces… On cherche tous pour eux un cadeau utile, intelligent, et qui serve plus d’une semaine!

Cette année, on vous donne une idée qui sort de l’ordinaire: un bon cadeau pour offrir un an d’abonnement à Kids-Matin.

Votre bon cadeau Kids-Matin

Kids-Matin, c'est LE grand journal pour petits génies:

- Un an d’abonnement à kidsmatin.com pour 30€ seulement

- 200 points offerts pour gagner des cadeaux dans la boutique Kids-Matin

- Une édition numérique hebdomadaire, l’accès à toutes les éditions précédentes

- L’actu décryptée sous différents formats

- Un site interactif avec des quiz

- Des reportages organisés avec les enfants

- Des événements réservés aux abonnés (interviews de stars, spectacles, ateliers…)



Pour commander votre bon cadeau, c’est par ici