Bientôt 800m2 de boutiques de luxe inédites sur la place du Casino de Monte-Carlo

La Société des Bains de Mer c’est aussi l’image du luxe. La transformation du Café de Paris verra donc la création de plusieurs boutiques de luxe sur l’allée François-Blanc, depuis la place du Casino jusqu’aux Jardins des Spélugues.

En tout près de 800 m2 supplémentaires seront loués à de grandes enseignes. De grandes marques de renom dont certaines n’existent pas, à ce jour, en Principauté.

"On est proche de l'émeute"

"Je ne peux rien dévoiler de plus pour l’instant. Mais je peux vous dire que l’emplacement en angle, là où se trouve l’actuelle boutique de souvenirs de la SBM qui sera déplacée, est très convoité. On est même proche de l’émeute, plaisante le président de la SBM, Jean-Luc Biamonti. La salle du Grand Siècle au sous-sol du Casino Café de Paris accueillera aussi des boutiques, les machines à sous – dont le nombre sera augmenté – seront déplacées à l’étage du dessus dans un lieu plus stratégique."