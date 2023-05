Découvrez ces cinq nouveaux créateurs qui débarquent au pop-up de Beausoleil

"Depuis son ouverture le 9 décembre 2021, ce pop-up a contribué à stimuler l’économie locale en fournissant un lieu de vente pour les artisans, les artistes et les associations."

Pari réussi pour le maire, Gérard Spinelli. Car depuis l’inauguration de cette boutique éphémère, située au 28 boulevard de la République, l’opération est un vrai succès.

Pour preuve, les créateurs et artisans se succèdent sans pause dans le calendrier de cet espace de vente partagé.

Déco et œuvres d’art

Une nouvelle "promotion" a donc investi les lieux. Les futurs clients pourront ainsi découvrir les céramiques artisanales de Martina Musetti, les cadres sur-mesure de Catherine Schweifer, les bijoux et accessoires en résine de Christelle Lefevre, les œuvres d’Ugo Barbi ou encore les créations de Sabrina Piccolo.

Un vernissage a eu lieu le 17 mai dernier, en présence des nouveaux artisans et du maire. L’occasion pour l’édile de rappeler les valeurs liant la municipalité et Initiative Menton Riviera, partenaire du projet. "Aujourd’hui, nous célébrons la poursuite de ce projet en partenariat avec Initiative Menton Riviera, acteur associatif majeur dans l’accompagnement et le financement de la création et de la reprise d’entreprises sur le territoire de la Communauté de la Riviera Française. Leur mission est d’accompagner les porteurs de projet en respectant des valeurs telles que l’autonomie du créateur, la confiance et l’écoute."

"Une véritable opportunité"

Et de poursuivre: "C’est une véritable opportunité pour l’artisanat local qui s’inscrit dans notre volonté commune de revitaliser les centres-villes. Notre économie est en constante évolution et l’essor du e-commerce, ainsi que la standardisation des centres commerciaux, ont entraîné peu à peu la disparition de nombreuses petites boutiques. Ce projet de Pop-up artisans me tient particulièrement à cœur car il vient enrichir l’offre culturelle, artisanale et commerciale pour les habitants de Beausoleil. La nouvelle vague d’artisans qui est présentée ce soir est une réussite pour nous".

Gageons que l’opportunité offerte à ces nouveaux artisans sera également une réussite pour eux.