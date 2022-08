"Baisser la qualité des produits achetés": ces retraités varois font des efforts face à l'inflation, ils racontent

Nichés entre Hyères et Pierrefeu, Patrice et Françoise ont la "retraite heureuse". "Mais on s’est donné les moyens de l’avoir", précise aussitôt l’octogénaire.

Ancien cadre dans le bâtiment au sein d’une entreprise familiale lyonnaise, Patrice n’a jamais compté ses heures. "Je travaillais très dur, mais le salaire suivait. La conjoncture n’était pas la même à l’époque, il y avait beaucoup plus de méritocratie."

Une aisance financière qui a permis à son épouse d’attendre que leurs trois enfants soient étudiants avant de trouver un emploi dans le service des eaux, à 40 ans passés.

Aujourd’hui, c’est avec deux retraites confortables - "environ 5.000 euros par mois" - que le couple aborde les hausses des prix du carburant ou des denrées alimentaires.

"Pour être honnête, nous n’en sommes victimes qu’à la marge, confesse Françoise, qui a constaté une hausse de sa retraite de 1,40 euro par mois, bien loin de celle de l’inflation. On ne se prive pas, mais on fait plus attention."

Covoiturage et voyages

Contraint d’utiliser une voiture à chaque déplacement du fait de l’éloignement de leur habitation avec Pierrefeu ou Hyères, le couple groupe désormais ses achats de première consommation ou effectue du covoiturage quand il s’agit d’aller à l’aquagym. "Et quand on ne reçoit pas de famille ou des amis, nous baissons la qualité des produits achetés."

"Nos frais fixes s’élèvent environ à 3.000 euros par mois, détaille Patrice. Mis à part les impôts, le plus gros poste concerne les voitures. Mais comme nous sommes contents de notre Duster et de notre Twingo, on ne voit pas l’intérêt d’acheter autre chose." Le couple préfère voyager, "deux à trois fois par an", et partir "au ski" en famille chaque hiver.

Conscient d’être privilégiés par rapport à d’autres retraités, Patrice se montre disposé à "faire des efforts". "Je ne me plaindrai jamais si l’État décide de réduire ma retraite pour aider les autres. Mais il faut que ce soit véritablement dans ce but et non pas pour combler un déficit quelconque. Moi, au final, j’ai juste envie que nos enfants puissent avoir une retraite."