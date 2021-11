Baisse de fréquentation, loyer, restructuration... le Go Sport historique de la place Masséna ferme ses portes à Nice

Go Sport liquidation totale tout doit disparaître avant fermeture définitive. » Tout est dit, ou presque, sur les flyers annonçant en outre, des remises allant jusqu’à 70%. C’est la ruée sur tous les articles sportifs ou ce qu’il en reste. La fermeture devrait intervenir vers le 10 décembre. La direction rendra les clés le 31. Toute l’équipe partira dans le magasin de Cap 3000.

Pourquoi ce départ d’une enseigne emblématique de la place Masséna, présente sous les arcades depuis 25 ans? "C’est une décision d’entreprise suite au rachat de Go Sport par un fonds d’investissement", résume, anonymement, un employé. Effectivement, l’enseigne spécialisée dans la distribution d’articles de sport est récemment passée sous la bannière de la Financière immobilière bordelaise. Dominique Chave-Larose, responsable du commerce 06 à la CGT, est inquiète: "Il y a une restructuration sur toute la France pour des raisons économiques. On ferme les magasins qui marchent le moins et si l’enseigne va à Cap 3000, elle aura une meilleure visibilité qu’à Masséna. Le problème c’est qu’avec une telle restructuration, il y aura de la casse sociale et des salariés perdront leur emploi."

Réorganisation depuis un an

Benoît Legrand, directeur de réseau de Go Sport pour la France, met d’emblée les choses au point: "Cette réorganisation n’est pas liée à notre nouvel actionnaire. Nous travaillons dessus depuis un an et, au final, il n’y aura personne sur le carreau!"

Une fermeture? "C’est assez courant dans la vie d’un réseau. Les zones de chalandise évoluent." C’est le cas à Nice. Notamment depuis l’attentat du 14 juillet 2016: "Ce fut un élément déclencheur en matière de fréquentation. À partir de cette date, l’érosion de la fréquentation a été continue même si nous étions très bons sur les produits saisonniers comme le ski, la randonnée, etc. Cette baisse concerne aussi bien le client local que le touriste."

Loyer prohibitif

Baisse de clientèle, baisse de chiffre d’affaires, face à des coûts qui, eux, sont restés élevés. Benoît Legrand évoque "une hausse prohibitive du loyer qui n’est plus adaptée à la chute de fréquentation".

Le Go Sport de Nice Masséna occupe 900mètres carrés répartis sur trois plateaux, avec des entre-étages pour la partie logistique et les bureaux. Combien de loyer pour ces trois fois 300mètres carrés? Le directeur national ne nous a pas communiqué son montant. Toutefois, dans les milieux commerciaux avertis, on parle de "plusieurs centaines de milliers d’euros". On avance même le montant de 700.000 euros annuels.

Et à ce prix-là, qui pourrait remplacer Go Sport? Pour l’instant, on n’en sait rien…