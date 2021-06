Attention, plus de 60 glaces font l’objet d’un rappel à cause de la présence d'une substance toxique

Avec la hausse du mercure de ces derniers jours vous avez certainement craqué pour l'achat de glaces au rayon surgelé.

Si c’est le cas, attention! 60 références font actuellement l'objet d'un rappel en magasin et vous ne devez donc pas les consommer.

Car selon, rappel.conso.gouv.fr, ces lots de glaces contiennent de l’oxyde d’éthylène dans une proportion supérieure à la maximale autorisée. Ce gaz de fumigation est classé comme substance cancérigène si elle est consommée à haute dose. L’oxyde d’éthylène sert à désinfecter les produits en traitant les aliments contre les bactéries.

Carrefour, La Laitière, Extrême, Picard, SuperU, Netto… De nombreuses marques sont concernées.

La liste complète

La liste complète est consultable sur le site rappel.conso.gouv.fr

Si vous avez acheté l’une de ces glaces, il est conseillé de les détruire ou de les ramener en magasin.

Rappel de glaces Picard

Plusieurs glaces et desserts glacés de chez Picard sont rappelés. En voici les références :

-2 mini pots "gourmands façon paris-brest noisette" de 200 ml commercialisés à partir du 05-02-2021.

Numéro de lot : GTIN : 3270160731626. Marque de salubrité : FR 62.448.034 CE. Date de durabilité minimale (DDM) : 01/07/2022.

-Lot de six timbales de crèmes glacées (vanille, noisette, chocolat) commercialisés depuis le 25/03/2021.

Numéro de lot : 07421034. GTIN : 3270160730988. Marque de salubrité : FR 62.448.034 CE. DDM : 01/09/2022/

Rappel de glaces La Laitière

Chez La Laitière, ce sont des bacs de Crème chocolat 900 ml qui sont rappelés.

Plusieurs lots sont concernés :

-GTIN 3274664176556 - Lot PL1092 - DDM 30/04/2023

-GTIN 3274664176556 - Lot PL 1093 - DDM 30/04/2023

-GTIN 3274664176556 - Lot PL1126 - DDM 31/05/2023

-GTIN 3274664176556 - Lot PL1127 - DDM 31/05/2023

Rappel de glaces Extrême

Plusieurs références de cônes de glaces de la marque Extrême sont rappelées :

-Boîtes EXTRÊME Vanille (16x70g) : GTIN 7613036279888 - Lot AR 0227 - DDM 28/02/2022

- Boîtes EXTRÊME Mini Vanille et Caramel (8x60ml) : GTIN 7613035468566 - Lot AR0237 - DDM 28/02/2022

- Boîte de 8 cônes EXTRÊME Vanille Praliné : GTIN 7613034100450 - Lot PL1092 et PL1093 - DDM 31/10/2022

Rappel de glaces La Belle Aude

Chez La Belle Aude, ce sont plusieurs pots de 150 ml de crème glacée qui sont rappelées :

-Vanille aux gousses de vanille Bourbon de Madagascar : GTIN 3760015740267 Lot 21132 - DDM 31/05/2023

-Café : GTIN 3760015740298 Lot 21137 - DDM 31/05/2023

-Caramel à la fleur de sel de Gruissan : GTIN 3760015740274 Lot 21137 - DDM 31/05/2023

-Yaourt Bulgare : GTIN 3760015740434 Lot 21139 - DDM 31/05/2023

Rappel de glaces Tourpagel

Trois types de cônes de glaces de la marque Tourpagel font l'objet de ce rappel, les boites de 6 Cônes gourmands Duo Chocolats, 6 cônes gourmands Vanille Caramel au beurre salé et 12 mini cônes Vanille et Chocolat. Voici leurs références :

-GTIN 3528161506980 - Lot 06421 - DDM 05/03/2022

-GTIN 3528161506980 - Lot 10321 - DDM 13/04/2022

-GTIN 3528161506942 - Lot 04321 - DDM 12/02/2022

-GTIN 3528161506942 - Lot 07121 - DDM 12/03/2022

-GTIN 3528161506942 - Lot 09921 - DDM 09/04/2022

-GTIN 3528161505334 - Lot 0332021 - DDM 02/02/2022

Rappel de glaces Glaces de Lyon

Certains produits des Glaces de Lyon sont également concernés :

-Sorbet plein fruit noix de coco 2,5 L : GTIN 3433872520517 - Lot 11/05/2021 - DDM 11/05/2023

-Sorbet plein fruit Abricot 2,5L : GTIN 3433872520456 - Lot 01/06/2021 - DDM 01/06/2023

Rappel de glaces Caresse Antillaise

Retrouvez les références des produits rappelés de la marque Caresse Antillaise :

-Sorbet plein fruit Coco peyi 460 ml : GTIN 3433871250125 - Lot 11/03/2021 - DDM 11/03/2023

-Sorbet plein fruit Ananas 460 ml : GTIN 3433871250194 - Lot 19/03/2021 - DDM 19/03/2023

Rappel d'une glace marque U

Des bacs de crème glacées de marque U parfum Vanille Macadamia sont aussi rappelés :

-Bac Vanille Macadamia 509g : GTIN 3256228102799 - Lot PL1096 - DDM 30/04/2023

Rappel de glaces La manufacture des belles glaces

Chez La manufacture des belles glaces, de nombreux produits sont concernés par ce rappel :

-Sorbet plein fruit Fraise 120 ml : GTIN 3433871240058, 3433871240058 et 3433871240058 - Lot 26/02/2021, 16/04/2021 et 06/05/2021 - DDM 26/02/2023, 16/04/2023 et 06/05/2023

-Duo de sorbets fraises et citron vert 4 x 120 ml : GTIN 3433874800020 et 3433874800020 - Lot 26/02/2021 et 16/04/2021 - DDM 26/02/2023 et 16/04/2023

-Sorbet plein fruit Fraise & Fraise des bois 750 ml : GTIN 3433877520260 et 3433877520260 - Lot 25/02/2021 et 07/05/2021 - DDM 25/02/2023 et 07/05/2023

-Sorbet plein fruit Orange sanguine 750 ml : GTIN 3433877520161, 3433877520161 et 3433877520161 - Lot 17/03/2021, 15/04/2021 et 12/05/2021 - DDM 17/03/2023, 15/04/2023, 12/05/2023

-Sorbet plein fruit Fraise 460 ml : GTIN 3433871250057 et 3433871250057 - Lot 16/04/2021 et 06/05/2021 - DDM 16/04/2023 et 06/05/2023

-Sorbet plein fruit Citron vert & Citron 460 ml : GTIN 3433871250040 - Lot 16/04/2021 - DDM 16/04/2023

Rappel de glaces Carrefour

Sont concernés : les sorbets citron vert et vanille 5L Métro chef, plusieurs sorbets de la marque Glaces des Alpes, des bâtonnets géants au chocolat blanc par lot de 6 Simpl, les mêmes bâtonnets au chocolat au lait et amandes. Mais également des mini bâtonnets Almond-Black-White chocolat et vanille de la marque Carrefour. Toujours chez Carrefour Extra, un bac d'1L de glace coco avec morceaux de coco râpée, des bâtonnets mini double Almond sensation de Carrefour Sensation, les pots de glace Cookie dough Carrefour sensation et encore un bac d'1L de crème glacée vanille macadamia sauce saveur caramel chez Carrefour Sensation. Côté Carrefour Bio cette fois-ci, sont concernés par un rappel, deux bacs d'1L de crème glacée chocolat bio, et de crème glacée vanille de Madagascar.

Rappel de glaces Netto

-NETTO 1L Chocolat GTIN 3410280004587 Lot 041 21 - Date de durabilité minimale 09/08/2023. Vendus par NETTO.

-NETTO 1L Pistache GTIN 3250390825364 - Dates de durabilité minimales 12/07/2023 ; 01/09/2023 ; 29/09/2023 ; 30/10/2023 et 22/11/2023. Vendus par Intermarché.

-NETTO 1L Rhum raisin GTIN 3250390776796 - Date de durabilité minimale 24/07/2023; 08/09/2023 ; 21/09/2023 ; 13/10/2023 et 19/10/2023. Vendus par Intermarché.

-NETTO 1L Menthe GTIN 3250391102624 - Date de durabilité minimale 26/07/2023; 28/09/2023 et 27/10/2023. Vendus par Intermarché.