Après trois ans de travaux, un lieu historique de Nice est enfin prêt à ouvrir

Il ne reste plus qu’à prononcer les mots magiques: "Sésame ouvre-toi", et la grotte des anciens Bains de la police dévoilera enfin ses saveurs. Il aura fallu presque trois ans pour redonner vie à ce lieu historique de Nice. Un chantier titanesque où se sont relayés des scieurs de marbre venus de Carrare (Italie) ou encore des décorateurs des studios de la Victorine.

Un tiers de la concession de douze ans accordée au gérant la plage voisine du Castel, Ali Abdelhafidh, aura donc été nécessaire pour ciseler ces lieux dans la roche du Château. "L’architecte des Bâtiments de France ne voulait plus voir de béton alors nous avons reconstitué des rochers en résine pour faire disparaître la structure métallique", détaille ce dernier, qui met au défi ses futurs clients de "distinguer le vrai du faux". Les décorateurs de cinéma sont allés jusqu’à sculpter de discrets fossiles dans la roche synthétique!

Un bout du patrimoine niçois reconstitué

La concession a été accordée au gérant la plage voisine du Castel, Ali Abdelhafidh. Photos François Vignola.

"Nous ne voulions pas d’un décor en carton-pâte. Tout a été fait pour que ce site extraordinaire retrouve un aspect le plus naturel possible. Il fait partie du patrimoine de cette ville", s’enorgueillit Ali Abdelhafidh. Ces anciens Bains de la police font aussi écho à sa propre histoire. "C’est ici que j’ai appris à nager en 1968", se souvient avec nostalgie ce fils d’immigré tunisien. Cette nouvelle adresse, baptisée "Les Bains", est un peu le Sésame de sa carrière de restaurateur. Mais pas question de prononcer trop vite les mots magiques.

Même si Ali le perfectionniste continue de noter mille détails à peaufiner sur ses petits bouts de papier, tout est prêt. "Nous pourrions ouvrir dès la semaine prochaine. Nous attendons seulement la bonne fenêtre météo. Nous allons travailler essentiellement des produits frais de la mer. Des produits de qualité qu’il est hors de question de laisser au frigo parce que le temps n’est pas de la partie. Nous voulons offrir la plus belle des expériences à nos premiers clients", explique-t-il.

Un chef formé par l’un des meilleurs au monde

Côté carte, on trouvera des plateaux de fruits de mer revisités et modernisés, agrémentés de sashimis de poisson cru et accompagnés de sauces ciselées. DR.

Côté carte, on trouvera des plateaux de fruits de mer revisités et modernisés, agrémentés de sashimis de poisson cru et accompagnés de sauces ciselées. Mais aussi trois entrées et trois plats mélangeant mer et terre pour satisfaire tous les goûts. Ils seront renouvelés toutes les semaines par le chef. Et quel chef! En cuisine, c’est l’un des anciens seconds de celui qui fut longtemps le meilleur cuisinier au monde, Mauro Colagreco, qui officiera: Antonio di Michele. "Il a travaillé au Melbourne Riviera Hôtel (l’ex-Vista Palace) et à Londres, toujours dans des établissements étoilés", annonce avec les yeux qui brillent le gérant. Même s’il assure ne pas vouloir faire de gastronomie ni même de bistronomie. "Je veux une cuisine méditerranéenne la plus authentique possible", explique Ali Abdelhafidh, même s’il reconnaît qu’il ne pouvait pas non plus "brider le talent" d’un tel chef.

Une terrasse suspendue sur la Baie des Anges qui n’attend plus que ces trois mots: "Sésame, ouvre-toi". Photo François Vignola.

Côté prix, le gérant de Castel plage veut aussi rester "accessible" pour sa clientèle habituelle, essentiellement locale. Forcément, la qualité des produits tirera un peu la note vers le haut. Les plats oscilleront entre 35 et 45 euros, les entrées entre 22 et 28 euros. Pour les plateaux de fruits de mer, il faudra compter une quarantaine d’euros par personne. Tels seront les prix de ce petit bout de paradis au pied du "I Love Nice" et dans cette anse naturelle qui, à l’Antiquité déjà, abritait le premier port de Nice. Une terrasse suspendue sur la Baie des Anges qui n’attend plus que ces trois mots: "Sésame, ouvre-toi".