Après Madrid, Londres et Dubaï, Amazonico s’installera à Monaco sur le toit du Café de Paris

Un nouveau restaurant sera créé au café de Paris : Amazonico. Un concept brésilien-latino, à la déco forcément très « amazonienne » et plutôt tourné vers la viande. Une marque également très festive, qui a démarré à Madrid et qui cartonne à Dubaï et Londres.