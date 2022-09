Après les baskets et les vêtements, Lidl fait gagner... des voitures à son image

"Ils ont fait croire à tous les Français que Lidl allait créer une voiture pour la vendre dans ses magasins. Et bien, chez Lidl, ça nous a fait bien rigoler. Mais, surtout, on s'est dit c'est une super idée!"

Voilà comment est née la nouvelle opération marketing de l'enseigne allemande.

Comment gagner l'une des trois voitures?

Du 3 octobre au 13 novembre, trois Mini Cooper jaunes, rouges et bleues sont à gagner. Une participation est possible tous les 30€ d'achat via l'application Lidl Plus. Un tirage au sort désignera les gagnants.

L'objectif est de pousser les utilisateurs à télécharger l'application, lancée en octobre, après 32 ans d'existence sans programme de fidélité.