Ambiance nipponne, show culinaire... Evadez-vous au Japon avec cette nouvelle table à Monaco

"J’ai toujours été attiré par le Japon." Samuel Treves est tombé amoureux de ce pays au fil de ses voyages.

"J’y suis allé six ou sept fois et j’y retourne dans 3 semaines. J’y ai découvert différentes régions, la culture, les paysages et surtout la gastronomie."

"The Niwaki", ce nouveau restaurant qu’il vient d’ouvrir à Monaco, offre un dépaysement culturel, visuel et gustatif; rendu possible grâce aux arts nippons mis en pratique dans l’établissement.

Précisément, Samy Sass s’est inspiré des jardins japonais et de leurs arbres au style niwaki. "Niwa" signifie jardin et "ki" est la traduction du mot arbre.

"C’est un art japonais, c’est la façon dont on taille un arbre. N’importe quel type d’arbre qui est sous forme de nuage est un niwaki." L’arbre, un symbole fort présent par petites touches dans le restaurant.

Sobre et teinté de couleurs chaudes

Pensé par l’architecte Rashid Rivani, "The Niwaki" offre une architecture contemporaine à l’image du Japon. Samy Sass n’avait qu’une idée en tête, "lorsque les clients entrent dans le restaurant, je veux qu’ils se sentent ailleurs."

Une évasion offerte par une décoration aux tonalités chaudes, un parfum créé spécifiquement et un jeu de lumières tamisées pour offrir un moment intimiste. Rien n’a été laissé au hasard. "Nous avons un accès aux toilettes des plus sympathiques", s’amuse Samuel. Toutes les cabines sont équipées de toilettes japonaises avec télécommande. "Je n’ai pas besoin d’en dire plus, on va dans l’immersion culturelle jusqu’au bout."