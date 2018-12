À Rome, Monaco maintient son engagement face aux risques de crises migratoire et économique

Fin novembre, Martine Garcia-Mascarenhas, deuxième Secrétaire à l'Ambassade de Monaco en Italie, représentant suppléant adjoint près la FAO et le PAM, a participé au Forum européen sur la réduction des risques de catastrophes (EFDRR), organisé à Rome par le Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes (UNISDR), la présidence italienne du Conseil des ministres et le Département de la Protection civile italienne, en partenariat avec la Commission européenne et le Conseil de l'Europe.

