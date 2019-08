À bientôt cinquante ans Cap 3000 poursuit sa mue

En octobre prochain, Cap 3000 va fêter son cinquantième anniversaire. À cette occasion, le plus ancien centre commercial de l’Hexagone va franchir un nouveau stade dans sa profonde mutation. Les extensions, sud et ouest, vont ouvrir leurs portes et mettre fin à cinq années de travaux acharnés. Tandis que l’on s’active encore sur le chantier, Roch-Charles Rosier, le directeur de Cap 3000, l’assure : « Le centre et les parkings seront prêts en temps et en heure ! »

À l’issue de ces travaux, 150 boutiques vont voir le jour, soit 300 sur la totalité du centre. Parmi elles, un McDonald’s dernière génération s’étalant sur près de 1 000 m2, dont 300 m2 en terrasse, avec une vue imprenable sur le cap d’Antibes, ou encore une salle de sport Metropolitan avec une piscine de 450 m2 destinée à la pratique de l’aquabike. Plusieurs autres enseignes ont été dévoilées : Five Guys, BeefHouse, Colombus Café & Co, Italian Trattoria, Emilie and the cool kids, Prêt à manger, Darty, Maisons du monde, La Grande Recré, Foot Locker, Urban Outfitters, Blue Box, Izak, Zuiki, Rituals et Lush.

Des boutiques qui, jusqu’ici, n’étaient pas très présentes dans la région : « On a pour volonté d’apporter des choses nouvelles aux clients donc nous avons essayé de privilégier des enseignes qui n’existent pas sur le secteur, précise le directeur du centre commercial. On ne cherche pas spécialement à être dans le luxe mais plutôt dans une gamme premium. »

Un autre axe a également été défini par la direction du centre, celui de la restauration : « On avait simplement cinq enseignes de bouche sur tout le centre, ce qui était trop peu. On monte désormais en puissance au niveau restauration en portant ce total à 21. Je pense que c’est un chiffre raisonnable qui permet d’offrir un choix large et raisonnable. »

« C’est le plus grand chantier d’Europe. Les gens ne se rendent même pas compte de la dimension du projet et de l’extension que cela représente. » Un agrandissement qui devrait avoir un effet sur la fréquentation du centre : « On espère passer de 10 millions de visiteurs à l’année, à 14 millions de moyenne. » Mais la première conséquence liée à la finalisation de ces travaux concerne évidemment l’emploi : « Actuellement il y a 2 300 salariés à Cap 3000 ; là on est sur le point de passer à 4 000. Donc on recrute 1 700 personnes ! » Pour postuler, il faut s’adresser au « Job center » situé dans le centre commercial. Une structure ouverte le 13 décembre et qui a vocation à faire le relais entre les demandeurs d’emploi et ceux qui en proposent à Cap 3 000.