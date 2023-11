5 bonnes raisons de venir vivre la magie de Noël en famille à CAP3000

1.Venir choisir les gros cadeaux comme les petites attentions qui feront plaisir sous le sapin

Face au bord de mer, l'irrésistible centre joue de ses charmes pour vous plonger dans une ambiance des plus féériques. Fidèles à la tradition, les façades des 300 boutiques de CAP3000 se sont parées de leurs plus belles décorations de fête pour vous faire ressentir la magie de Noël.

À l'approche de Noël, la question inévitable des cadeaux se pose. Trouver le cadeau parfait pour faire sourire vos proches devient un véritable défi. Que ce soit pour le grand-père gourmand, la maman sportive, la sœur passionnée de mode ou le frère adepte de high-tech, les dernières tendances sont indéniablement présentes à CAP3000. Enfin, une surprise vous attend, de nouvelles enseignes vont ouvrir en décembre… De quoi faire plaisir aux petits comme aux grands!

2.Découvrir les nouvelles enseignes qui vont ouvrir à CAP3000

Bonne surprise, puisque de nouvelles enseignes font leurs apparitions en décembre. Si vous souhaitez trouver un cadeau original, n'hésitez pas à visiter L'atelier d'Amaya, situé à proximité de la boutique Palais des Thés. Vous y découvrirez une sélection de bijoux en argent 925, plaqué or et plaqué ou rose 3 microns. Ces bijoux, à la fois délicats et robustes pour un usage quotidien, représentent le cadeau parfait pour les amateurs de belles choses!

Pour être élégant en prévision des festivités, rendez-vous chez le Coiffeur Jean Marc Joubert, dont l'ouverture est programmée pour le 15 décembre. Situé à l'entrée du CORSO, l’espace premium dédié au luxe et à la création, ce salon de coiffure haut de gamme va vous offrir des services exceptionnels.

Enfin, pour savourer un moment gourmand, rendez-vous chez Yamas, un restaurant situé sur l'esplanade Sud offrant une terrasse avec vue sur la mer. Vous y dégusterez une cuisine méditerranéenne dans une ambiance festive grecque. Profitez également de l'ambiance animée avec un DJ en live tous les jeudis, vendredis et samedis de 19h00 à minuit.

3.Rencontrer le Père Noël et se créer des souvenirs inoubliables

Les festivités du mois de décembre offrent aux plus jeunes une expérience mémorable avec la rencontre tant attendue du Père Noël. C'est l'occasion unique de capturer la magie de l'instant en prenant une photo traditionnelle qui sera chérie pendant des années.

Les enfants sages ont également la possibilité de prolonger cette expérience en déposant leur lettre soigneusement réalisée dans la boîte dédiée, située devant l'accueil à la porte de la mer. N’oubliez pas d’y apposer votre adresse pour recevoir une réponse personnalisée du Père Noël. Ses lutins se chargeront de l' emmener au Pôle Nord! De quoi ajouter une touche supplémentaire de merveille et de féerie à ces célébrations de Noël.

Pour prolonger la magie de Noël après votre rencontre avec ce grand barbu, n’oubliez pas de prendre votre sapin. Ils sont en vente à la porte de Nice jusqu’au 24 décembre!

4.Passer un moment féérique en famille

L'émerveillement prend vie au cœur du centre, animé par les envoûtants concerts de Gospel sur la place centrale. Cette expérience musicale immersive crée une atmosphère festive et conviviale, invitant les visiteurs à se plonger dans la magie de la saison. Pour une découverte de l'ensemble du centre, le petit train électrique, qui puise son inspiration dans le charme des anciens trains à vapeur, offre une manière pittoresque et agréable de parcourir CAP3000. En plus d'apprécier le décor festif, cette balade permet de découvrir chaque recoin du centre commercial, ajoutant une dimension ludique à l'expérience globale.

Au centre de la place principale, la hotte de Noël du Secours Populaire est idéale pour faire don de jouets neufs. En contribuant à cette initiative, vous apportez de la joie à ceux qui en ont le plus besoin pendant les fêtes. En effet, chaque jouet offert représente un geste généreux qui participe à propager l'esprit de solidarité. De quoi contribuer à rendre les célébrations de Noël plus chaleureuses pour les enfants défavorisés.

5.Profiter des animations à CAP3000

Du côté du Corso, découvrez les nombreuses animations pour une expérience festive inoubliable. Les stations Nice Côte d'Azur créent une atmosphère magique en face du restaurant Rivea avec une boule de Noël géante offrant ainsi un espace de détente et de divertissement. Arrêtez-vous devant Jacobson pour participer à l'arbre à vœux, où vous avez la chance de remporter mille euros en cartes cadeaux. Le processus est simple: effectuez un achat dans un magasin du Corso, obtenez une carte magique, inscrivez-y votre vœu, puis déposez la carte magique pour participer au tirage au sort. Cette activité ajoute une dimension ludique et gratifiante à votre expérience shopping.

Pour ceux qui aiment les défis, participez à la grande chasse au trésor numérique de CAP. Découvrez les indices diffusés sur les réseaux sociaux en stories et partez à la recherche des enveloppes soigneusement cachées par les Lutins cette fois-ci dans tout le centre. Pour les petits aventuriers, rejoignez l'arène secrète de la Ninja bOX pour des défis palpitants! Une opportunité d'allier shopping et aventure, rendant votre visite à CAP3000 encore plus captivante et pleine de surprises!

Informations :