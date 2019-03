3e Salon de l'Automobile à Monaco : rétros, futuristes, écolos... Ces 5 modèles qui sortent du lot

Le 3e Salon de l’automobile de Monaco est officiellement ouvert. Ce jeudi matin, deux délégations de personnalités monégasques (*) ont inauguré les quatre pavillons dédiés aux voitures. À toutes les voitures. Celles qui surgissent du passé ou qui se projettent dans l’avenir. Celles qui garnissent habituellement les vitrines des concessions de la Principauté ou qui ont été prêtées par leur propriétaire. Celles qui carburent à l’essence ou à des énergies propres et renouvelables. Les sportives, les familiales, les tape-à-l’œil, les luxueuses – plus ou moins ostentatoires –, les concept-cars. Et les blindées.

Tour d’horizon des véhicules les plus inédits, insolites et spectaculaires croisés hier dans les allées de ce salon installé jusqu’à dimanche sur le quai Albert-Ier, sous de grandes tentes blanches et transparentes.

Des voitures blindées... pour les gentils et les méchants