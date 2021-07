121 voitures et 4 motos: découvrez le catalogue de la prochaine vente aux enchères d'Artcurial Motorcars

Entre autres : une Aston Martin DB5 identique à celle de James Bond et restée entre les mains du même propriétaire depuis 1978 et la Lamborghini Miura du responsable du style chez Peugeot.

A quelques jours de la vente, on connaît désormais le catalogue complet des 121 voitures, 4 motos et 15 lots rares d’automobilia sélectionnés dans le cadre de cet événement de l'été.

"Un plateau à la hauteur de la passion automobile monégasque", assure Artcurial Motorcars.

La 300 SL Roadster de... Raul Castro ?

Parmi les pépites, une Mercedes 300 SL Roadster sortie d'usine en 1957 et livrée neuve à Cuba en pleine révolution.

"Avant la révolution, beaucoup de voitures étaient importées à Cuba et de nombreuses courses automobiles y

étaient organisées, précise le communiqué de presse de la vente. Oubliées pendant des décennies, deux Mercedes 300 SL y furent découvertes par Colin Crabbe dans les années 80. Elles furent ensuite ramenées en Angleterre."

C'est donc l'un de ces deux modèles qui sera présenté ce lundi. "Notre magnifique Mercedes 300 SL Roadster garde encore quelques-uns de ses secrets, certaines rumeurs rapportent qu’elle aurait pu appartenir à Raul Castro... Le mystère reste entier."

Estimation : entre 1.100.000 et 1.400.000 €

La Ferrari 512 BBi de Christophe

Grand passionné de sport automobile, le chanteur Christophe (décédé en avril 2020) a acquis cette 512 BBi en 1983.

"Restaurée en 2014, elle présente encore aujourd’hui son intérieur d’origine, avec la rare finition cuir noir

Connolly et tissus de laine gris signée Ermenegildo Zegna. Sa magnifique teinte bi-ton d’origine rosso chiaro et noir satiné, le raffinement de son intérieur et le son enivrant de son moteur 12 cylindres à plat « boxer » ne laisseront pas les mélomanes indifférents."

La Facel II du roi du Cambodge

Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, acheta cette magnifique Facel II en 1964. Il s'agit d'un des 183 exemplaires produits.