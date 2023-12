"Tous les matins, avant l’ouverture aux clients, la productivité était abordée en briefing": les enseignes discount vues par les employés

D’un côté, les marques discount n’ont jamais eu autant la cote. De l’autre, les conditions de travail de ces enseignes n’ont jamais été autant décriées. Ce n’est pas franchement paradoxal tout ça?

"En tant que consommateur on n’a pas les mêmes intérêts que les salariés. C’est ce qu’on appelle le paradoxe du travailleur consommateur", résume Cyrine Gardes, chercheuse au sein du Centre d’études de l’emploi et du travail.

Autrice d’une thèse sur le low cost et ses effets sur les salariés dans le secteur de la grande distribution, elle a étudié de près un secteur où la maîtrise de la dépense salariale est poussée à son paroxysme.

Un modèle économique "qui pense l’entreprise par ses coûts": "Chacun d’entre eux va faire l’objet d’une pression. Que ce soit la décoration du magasin, le loyer - les zones périphériques vont être privilégiées -, les achats de gros volumes ou encore le travail qui est considéré ici comme un coût."

Une "polyvalence extrême"

Une stratégie qui se matérialise par " la réduction des effectifs et la polyvalence extrême du personnel": "La charge de travail qui pèse sur des équipes réduites est énorme. La personne à la caisse n’est pas caissière. Elle doit assurer le nettoyage, la mise en rayon… Elle est au four et au moulin."

Quid des salaires? "En comparaison avec les autres enseignes alimentaires ils sont historiquement plus faibles", indique la chercheuse qui souligne: "Mais il ne faut pas oublier que des mouvements sociaux sont nés dans ces magasins. Les salariés ont réclamé une revalorisation de salaire. Ceux qui ont pu l’obtenir ne s’y retrouvent plus aujourd’hui: cette avancée a été noyée par l’inflation."

Quid de l’injonction à la productivité? Pour les besoins de son étude, Cyrine Gardes a travaillé dans ce type d’enseigne. " Tous les matins, avant l’ouverture aux clients, l’indicateur de productivité était un sujet abordé en briefing. L’enjeu était clair: plus notre score individuel était élevé, plus le magasin avait des chances de garder son personnel." À la caisse, le nombre d’articles scanné par minute serait aussi une donnée prise en compte.

Des objectifs élevés qui encourageraient un management par la peur? "Non, je ne dirai pas ça. Les managers sont également sous pression et la répercutent sur les échelons inférieurs. Il y a une relative détresse." Burn-out, harcèlement… La pression favorise les tensions et troubles, qu’importe le secteur d’activité: "Le discount est un miroir grossissant de ce qui se passe dans d’autres secteurs, les tendances sont accentuées."

Afin de garder un effectif malgré le turn-over, les enseignes privilégieraient une forme de sécurité avec "la promesse d’une évolution professionnelle et un CDI": "Comme les salaires demeurent assez faibles, on peut considérer qu’il s’agit d’une évolution en demi-teinte. Mais la stabilité de l’emploi est primordiale pour certains salariés qui n’ont pas de niveau de qualification élevé ou font partie d’une population discriminée, fragile."

De plus, les employés sont également des bons… clients de l’enseigne. "C’est un cercle vicieux", soutient Cyrine Gardes qui n’a pas forcément grand espoir de voir les conditions de travail s’améliorer: "Il n’y a pas vraiment d’action des gouvernements sur ce sujet. C’est aussi pour cela que la réforme des retraites est mal passée: faire deux ans de plus dans ce secteur, c’est une réelle sollicitation physique et mentale."