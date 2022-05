Vladimir Poutine se dirige-t-il vers l'annonce "d'une guerre totale" à l'Ukraine le 9 mai? Ce que l'on sait

La situation sur le terrain en Ukraine ne permet pas au maître du Kremlin d'annoncer une quelconque victoire. Mis à part Kherson et bientôt Marioupol, les forces russes n'ont pas remporté de victoires majeures. Pire, les troupes russes ont reculé à Kiev préférant se concentrer sur le Donbass et le Sud du pays où la situation semble figée. Conséquence? Si Vladimir Poutine doit un grand discours à la nation le 9 mai, il pourrait s'orienter vers tout... sauf la fin de la guerre.

Le 9 mai, connu sous le nom de "Jour de la victoire" en Russie, commémore la victoire du pays face aux nazis en 1945. Les responsables occidentaux ont longtemps cru que Vladimir Poutine tirerait parti de la signification symbolique de cette journée pour annoncer la fin de l’"opération militaire spéciale" en Ukraine et le succès de la "dénazification" dans ce pays.

D'ailleurs, la Russie n'est pas en guerre. Pour le Kremlin, il s'agit simplement "d'une opération militaire spéciale". Une nuance qui a son importance d'après les services secrets américains, britanniques et ukrainiens. D'après eux, Vladimir Poutine pourrait déclarer "une guerre totale à l'Ukraine" le 9 mai prochain.

"Je pense qu’il va essayer d’abandonner son +opération spéciale+", a déclaré le secrétaire d’Etat à la défense britannique, Ben Wallace, à la radio LBC. "Il a préparé le terrain pour pouvoir dire: “Regardez, c’est maintenant une guerre contre les nazis, et ce dont j’ai besoin, c’est de plus de monde. J’ai besoin de plus de chair à canon russe”."

Même analyse du côté du département d'Etat américain: "Il y a de bonnes raisons de croire que les Russes feront tout ce qu’ils peuvent pour utiliser le 9 mai à des fins de propagande", a confié Ned Price, ajoutant: "Ce serait une grande ironie si Moscou profitait de l’occasion du Jour de la victoire pour déclarer la guerre".

Quelles conséquences?

Le passage d'une "opération militaire spéciale" à "une guerre totale" autoriserait la mobilisation des réservistes et le recrutement des conscrits, au moment où l’armée russe tente de conquérir l’est et le sud de l’Ukraine.