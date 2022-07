Visite de Mohammed ben Salmane en France: les encombrants dossiers du prince héritier d'Arabie Saoudite

Depuis son accession au pouvoir en Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane règne d'une main de fer sur son royaume, alternant les purges et répressions. Mis au ban de la société internationale depuis l'assassinat d'un journaliste dissident, le prince héritier saoudien retrouve peu à peu des couleurs.

Depuis décembre dernier, Emmanuel Macron et Joe Biden, ont tous deux rencontré MBS. La guerre en Ukraine étant passé par là et avec elle, la flambée des prix de l'énergie, le voilà donc redevenu un acteur "incontournable". Ce jeudi 28 janvier, il est invité à dîner à l'Elysée par Emmanuel Macron, pour un moment de "travail".

Purge et répression des féministes

En novembre 2017, des dizaines de personnalités influentes parmi lesquelles des ministres et le prince milliardaire Al-Walid ben Talal sont arrêtées dans une vaste purge au nom de la lutte anticorruption orchestrée par le prince héritier. Durant trois mois, l'hôtel de luxe Ritz-Carlton de Riyad deviendra leur prison dorée, gardée par des agents de sécurité et coupée du monde.

Dans une tribune publiée le 5 novembre dans le quotidien américain Washington Post, l'écrivain et journaliste saoudien Jamal Khashoggi compare ce coup de force à la "nuit des longs couteaux" et compare MBS à Poutine. Mohammed ben Salmane, qui contrôle les principaux leviers du pouvoir, de la défense à l'économie, consolide alors son emprise et emprisonne les dissidents, d'éminents religieux aux militants des droits de l'homme.

En mars 2020, le prince Ahmed ben Abdelaziz al-Saoud, frère du roi, ainsi que le neveu du monarque, le prince Mohammed ben Nayef, sont arrêtés, accusés d'avoir préparé un coup d'Etat visant à l'évincer.

Parallèlement, MBS lance un vaste plan de changements économiques pour sortir le pays de sa dépendance au pétrole. Il initie aussi des réformes sociétales. Les femmes sont autorisées à conduire, les événements sportifs et culturels devant un public mixte se multiplient. Les Saoudiennes restent néanmoins sujettes à la tutelle masculine, et les autorités ont accentué la répression contre les féministes.

Le meurtre de Jamal Khashoggi

Un meurtre à la résonnance et à l'émoi mondial. Le 2 octobre 2018, Jamal Khashoggi, chroniqueur du "Washington Post" a été tué et démembré dans les locaux du consulat saoudien à Istanbul alors qu'il venait chercher des papiers nécessaires à son mariage avec sa fiancée turque Hatice Cengiz. Le journaliste vivait depuis des années en exil, aux Etats-Unis mais gardait un œil averti et critique envers le pouvoir saoudien.

Dans un premier temps, le pouvoir saoudien a affirmé que Jamal Khashoggi, qui était entré le 2 octobre au consulat pour des démarches administratives, en était ressorti vivant, qualifiant ainsi les accusations des responsables turcs "sans fondement". Le meurtre du journaliste a provoqué une grave crise diplomatique entre le Royaume et de nombreux pays, malgré le démenti de MBS qui a nié avoir ordonné la mort du journaliste. Toutefois, il a affirmé en porter la responsabilité en tant que dirigeant.

Reste que les services de renseignement sont clairs: c'est bien le dirigeant saoudien qui a "validé" l'assassinat. Biden avait alors promis de considéré le royaume comme un "paria".

En décembre 2019, cinq personnes sont condamnées à mort et trois autres à des peines de prison en Arabie saoudite dans cette affaire. Ce verdict est largement considéré à travers le monde comme une parodie de justice.

En juin dernier, la rue en face de l'ambassade d'Arabie saoudite à Washington a été rebaptisée au nom de Jamal Khashoggi. La mairie de la capitale des Etats-Unis a dévoilé le panneau "Jamal Khashoggi Way", en hommage au dissident. La nouvelle rue servira de "rappel constant" et de "mémorial pour que le souvenir de Jamal Khashoggi ne puisse jamais être étouffé", a dit Phil Mendelson, président du conseil municipal, qui avait voté à l'unanimité en faveur du nouveau nom.