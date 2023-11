Vingt otages, dont 13 Israéliens, vont être libérés "ce samedi soir" contre 39 détenus palestiniens

Treize otages israéliens et sept autres étrangers retenus dans la bande de Gaza vont être libérés "ce soir" samedi contre 39 prisonniers palestiniens, au second jour d'une trêve entre Israël et le Hamas, a annoncé le Qatar.

Dans le même temps, le mouvement islamiste palestinien a annoncé qu'il libérerait les otages israéliens avant minuit, après avoir fait état d'un retard, en raison selon lui du non-respect par Israël de l'accord conclu entre les belligérants sous l'égide du Qatar prévoyant une trêve.

"Après un délai, les obstacles pour relâcher les prisonniers ont été surmontés à travers des contacts qatari-égyptiens avec les deux camps, et 39 civils palestiniens seront relâchés ce soir, alors que 13 otages israéliens quitteront Gaza avec sept étrangers", a déclaré sur X le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari.

"Parmi les personnes libérées des prisons israéliennes figurent 33 enfants et six femmes, tandis que (parmi) les personnes libérées de Gaza (on) compte huit enfants et cinq femmes", a-t-il dit dans un autre message.

L'accord, conclu par le Qatar avec l'appui des Etats-Unis et de l'Egypte, prévoit quatre jours de trêve (depuis vendredi) qui doivent permettre la libération d'un total de 50 otages, sur les plus de 200 retenus à Gaza, et de 150 prisonniers palestiniens.

Cette pause dans les combats, renouvelable et qui semblait respectée samedi, inclut aussi l'entrée d'aide humanitaire et de carburant à Gaza.

Vendredi, 13 premiers otages israéliens, des femmes et des enfants, ont été remis au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et ont regagné Israël via l'Egypte pour retrouver leurs familles.

Le mouvement islamiste a également libéré dix Thaïlandais et un Philippin, qui ne faisaient pas partie de l'accord.

En contrepartie, Israël a libéré 39 Palestiniens, des femmes et des jeunes de moins de 19 ans.

La guerre entre Israël et le Hamas a été déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien depuis la bande de Gaza, où il a pris le pouvoir en 2007.

Selon Israël, 1.200 personnes, en grande majorité des civils, ont été tuées lors de cette attaque au cours de laquelle environ 240 personnes ont été enlevées et emmenées dans la bande de Gaza.

En représailles, Israël a juré d'"anéantir" le Hamas et a bombardé sans relâche la bande de Gaza jusqu'au début de la trêve. Son offensive a fait près de 15.000 morts dans la bande de Gaza dont 6.150 enfants et adolescents, selon le gouvernement du Hamas.