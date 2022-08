Un soldat russe explique pourquoi il a fui la guerre en Ukraine et dénonce les "mensonges" de Vladimir Poutine

Le témoignage est accablant pour l'armée russe et Vladimir Poutine. Après avoir combattu pendant plus d’un mois en Ukraine, le parachutiste Pavel Filatyev, 34 ans, a été évacué après avoir été gravement blessé. Profondément marqué par ce qu’il a constaté sur le front, il a publié ses souvenirs dans un long carnet de bord pour "dire la vérité" sur cette guerre.

"Je ne peux plus me taire. Je ne participerai plus à cette folie", confie-t-il dans une interview au Guardian où il décrit une armée russe en pleine déroute sur le terrain. Matériel vieux et rouillé, pas de nourriture prévue pour les soldats, soldats terrifiés, commandants désemparés... "Il m’a fallu des semaines pour comprendre qu’il n’y avait pas du tout de guerre sur le territoire russe et que nous venions d’attaquer l’Ukraine. (…) À ce moment-là (lors de l’attaque sur Mykolaïv), je pensais déjà que nous faisions des conneries. Je me suis dit: Mon Dieu, si je survis, alors je ferai tout ce que je peux pour arrêter ça".

"Nous étions comme des sauvages dans la ville"

Dans son texte, il décrit comment son unité a été envoyée en Ukraine pour prendre possession du port de Kherson. "Nous n'étions au courant de rien avant l'attaque et puis nous avons vu voler les missiles Grad au-dessus de nos têtes. Nous n'étions pas du tout préparés. Nous dormions à même le sol. Nous n'avions pas de sacs de couchage Nous étions comme des sauvages livrés à nous-mêmes. Après la prise de Kherson, nous mangions ce que l'on trouvait dans les maisons ou dans les magasins."