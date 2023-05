Un proche de Vladimir Poutine meurt mystérieusement après avoir critiqué la guerre en Ukraine

C'est un nouveau décès suspect de plus dans l'entourage de Vladimir Poutine. Le vice-ministre russe des Sciences et de l'Enseignement supérieur, Pyotr Kucherenko, est décédé brutalement à bord d'un avion dans des conditions mystérieuses.

Âgé de 46 ans et en parfaite santé, il s'est senti soudainement mal à bord de l'appareil. Le pilote de l'avion a décidé d'atterrir en urgence dans le sud de la Russie. En vain. Les secours n'ont pas réussi à le sauver.

Pyotr Kucherenko revenait d'un déplacement à Cuba. Lors de son séjour, il avait accordé une interview à un journaliste indépendant ayant fui la Russie dans laquelle il avait critiqué l'invasion en Ukraine.

"Vous ne pouvez pas imaginer le degré de brutalisation de notre État. Dans un an, vous ne reconnaîtrez plus du tout la Russie. En partant, vous avez fait ce qu'il faut (...) Je me sens très mal. Nous sommes tous pris en otage. Personne ne peut dire quoi que ce soit. Sinon, nous sommes immédiatement écrasés comme des insectes", aurait notamment Pyotr Kucherenko à ce journaliste indépendant.

Interrogé en conférence de presse, le porte-parole du Kremlin a indiqué "ne pas connaître les causes du décès" de ce proche de Vladimir Poutine. Une autopsie devait avoir lieu ce mercredi en Russie.

De nombreuses morts suspectes depuis le début de la guerre

Le décès de Pyotr Kucherenko s’ajoute à la longue et mystérieuse liste des disparitions suspectes d’oligarques russes depuis le début de la guerre en Ukraine.

Parmi eux, on peut citer, en décembre dernier, Dmitry Zelenov, tombé d'une balustrade dans une maison à Antibes.

Ou encore Alexander Tyulakov, 61 ans haut responsable des finances chez Gazprom. Il a été retrouvé pendu dans le garage de sa maison de Saint-Pétersbourg au lendemain de l’invasion russe en Ukraine.

Le 24 mars, le média russe Kommersant faisait état du décès du milliardaire de 41 ans, Vasily Melnikov, retrouvé mort en compagnie de sa femme et de ses deux fils, dans leur appartement luxueux de Nijni Novgorov. Des coups de couteau seraient à l’origine de leur mort.

Le 18 avril, un ancien vice-président de Gazprombank, Vladislav Avaev, a été découvert mort chez lui à Moscou par arme à feu. Les dépouilles de son épouse et de leur fille gisaient également dans l’appartement.