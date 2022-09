Un oligarque russe proche de Vladimir Poutine se tue en tombant d'un bateau à pleine vitesse

Il ne savait pas nager, et s'est donc noyé quand il a "sauté" d'un bateau en marche au large de l'île de Russky, dans la mer du Japon. Âgé de 39 ans, Ivan Pechorin, un homme d'affaires, venait de succéder à Igor Nosov à la tête de la Russian Far East and Arctic Development Corporation.

M. Nosov était par ailleurs décédé en février d'un accident vasculaire cérébral, à l'âge de 43 ans.

Ivan Pechorin venait d'assister, il y a quelques jours, au Forum économique de l'Est à Vladivostok, où Vladimir Poutine avait fait une sortie remarquée sous la forme d'un discours de 40 minutes sur la coopération économique des pays asiatiques, en profitant pour tacler l'Occident.

"La mort d'Ivan est une perte irréparable pour les amis et collègues, une grande perte pour l'entreprise", a déclaré son entreprise dans un communiqué. Ivan Pechorin est le septième oligarque proche du président russe à disparaître dans de mystérieuses circonstances, souligne L'Indépendant.

Liste de morts suspectes

"La vague de morts suspectes impliquant des hommes d'affaires de premier plan ayant des liens avec le Kremlin ne cesse donc pas depuis le début de l'année (...) Mais aucun ne peut être directement relié au pouvoir russe jusqu'ici (...), rappelle le quotidien des Pyrénées orientales.

On se souvient notamment du suicide suspect de Ravil Maganov, 67 ans, le 1er septembre. Le président du conseil d'administration du groupe pétrolier privé russe Loukoïl avait chuté du sixième étage d'un hôpital où Vladimir Poutine venait justement de rendre un dernier hommage à Mikhaïl Gorbatchev... de quoi alimenter les rumeurs. Après avoir partagé la thèse du suicide, TASS, l'agence de presse officielle du Kremlin, avait ensuite parlé de "suites d'une longue maladie".

Le 4 juillet, le corps sans vie de Yuri Voronov, un homme d'affaires russe de 61 ans, avait été retrouvé dans la piscine de sa résidence de Saint-Pétersbourg. L'oligarque était à la tête d'une entreprise partenaire du groupe Gazprom, une société proche du Kremlin et géant de l'industrie gazière.