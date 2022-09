Un jeune Russe appelé à la guerre s'immole par le feu devant un centre de mobilisation

Un jeune Russe ne voulant pas partir au front en Ukraine s'est aspergé d'essence avant de s'immoler par le feu, lundi 26 septembre, à un arrêt de bus de la ville de Ryazan, près d'un centre de mobilisation, rapporte le média russe désormais exilé en Lettonie, Novaïa Gazeta Europe.

Dans une vidéo choquante partagée par le journal, on voit un homme marcher vers un parking, s'asperger de liquide et prendre feu. Brûlé à 90%, il a été transporté à l'hôpital, non sans avoir "hurlé", répétant au moment de son "interpellation" ne pas vouloir aller se battre en Ukraine.

Depuis l'annonce de Vladimir Poutine d'une mobilisation partielle de la population russe, les manifestations sont légion, les arrestations courantes. Les couacs de ce recrutement forcés se sont répétés. 261.000 personnes auraient ainsi quitté leur pays, a avoué lundi 26 septembre le FSB.

Un jeune appelé a notamment ouvert le feu, lundi, dans un centre de recrutement de l'armée en Sibérie, blessant grièvement un militaire. Après son arrestation, il hurlait "Rentrons tous chez nous!" à qui voulait bien l’entendre, filmé par des soldats. Il a également déclaré préférer aller en prison qu’au front.

Au-delà des fuites de réservistes vers les pays voisins (notamment vers la Finlande), l’armée ne semblait pas prête à assurer la logistique qu’un tel déploiement de 300.000 hommes implique.

Le ministère russe de la Défense a indiqué qu'il ne solliciterait pas les gouvernements étrangers pour obtenir l'extradition des milliers de Russes ayant fui le pays afin d'échapper à la mobilisation.