Un an après: être une femme, en Afghanistan, sous les talibans

Les talibans s’étaient engagés à respecter les droits des femmes. Depuis 1 ans, les faits prouvent le contraire.

Des femmes devenues invisibles

Travail, vêtements, déplacements…Depuis leur arrivée au pouvoir le 15 août 2021, les femmes afghanes vivent au rythme du dictat imposé par les talibans.

Très concrètement, les afghanes sont exclues de la société. Aujourd’hui, en 2022, il est impossible pour elles de prendre l’avion sans un parent masculin. Les afghanes sont obligées de porter le voile intégral dans les lieux publics, ne peuvent plus manifester sans être violentées et emprisonnées, et n’ont plus de droit de faire du sport.

Les fondamentalistes religieux ont très concrètement restreint les droits des femmes, des droits qu’elles avaient gagnés après deux décennies, les talibans étaient déjà au pouvoir de 1996 à 2001.

Un accès à l’éducation impossible

Au mois de mars dernier, les jeunes filles sont privées du droit à l’éducation. Le 23 mars, collèges et lycées resteront fermés. Quelques heures après leur réouverture, les talibans décident d’interdire aux jeunes filles l’accès aux établissements scolaires, à cause d’un problème "technique" avec leur uniforme.

Désormais, à l’université, les femmes sont dans des classes non mixtes, couvertes d’un niqab et de l’habit traditionnel.

Toutes ces mesures "décrivent un modèle de ségrégation sexuelle totale et visent à rendre les femmes invisibles dans la société", a déclaré en mai à Kaboul le rapporteur spécial de l'ONU pour les droits humains en Afghanistan, Richard Bennett.

Concernant le travail, les femmes peuvent travailler que "dans le respect de l’islam" dixit les talibans. Mais dans les faits, les femmes sont exclues du secteur public, et sont incitées par les fondamentalistes religieux à ne pas sortir de chez elles, expliquant qu’ il était "mieux pour elles de rester à la maison".

De plus en plus de mariages forcés

Selon différentes enquêtes réalisées par Amnesty International, les droits des femmes sont aussi très fragilisés sur le plan marital, avec des mariages forcés, et de plus en plus précoces.

"Les principaux facteurs expliquant cette augmentation incluent la crise économique et humanitaire; l’absence d’opportunités sur le plan scolaire et professionnel pour les femmes et les jeunes filles ; le fait que des familles forcent des femmes et des filles à se marier avec des membres des talibans ; et le fait que des membres des talibans forcent des femmes et des filles à les épouser" écrit l’ONG.

Un avenir sombre pour les femmes afghanes, qui face aux talibans, voient leurs libertés fondamentales disparaître chaque jour un peu plus.