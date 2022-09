"Tout est détruit. Il y a des gens sous les décombres. Et moi je suis vivant": la pression russe se maintient à Bakhmout en Ukraine

Dans ce gros bourg, qui se trouve depuis plusieurs mois à proximité immédiate de la ligne de front, une barre d'immeubles d'habitation de cinq étages a été touchée par une frappe dans la nuit de mercredi à jeudi.

Au matin, des flammes sont encore visibles au milieu d'un trou béant: une façade entière du bâtiment, près de l'entrée de la cité, a été démolie.

Sur place, les pompiers tentent de retrouver des corps au milieu d'un amas de débris fumants, sous les regards de badauds. Au moins une personne a été tuée.

"J'ai entendu un son, comme un coup de tonnerre. Il y avait beaucoup de verre brisé", raconte sous couvert d'anonymat un homme de 78 ans, vivant dans la barre d'immeubles frappée.

"Je n'ai plus de fenêtre ni de portes. Tout est détruit. Il y a des gens sous les décombres. Et moi je suis vivant", s'étonne-t-il en expliquant que sa porte d'entrée était bloquée par l'escalier détruit et qu'il a dû être secouru par les pompiers.

Explosions assourdissantes

Interrogé sur la fréquence de ce type de bombardements, Valeri 62 ans, qui n'a pas non plus donné son nom de famille, assure que ça arrive "tous les jours". "Ca vient de partout, le plus souvent pendant la nuit", dit-il à l'AFP.

L'origine de cette dernière frappe, selon lui, "c'est clair comme la physique. Le trou laissé par la pénétration du projectile est plus petit que les dégâts de l'autre côté de l'immeuble". L'homme suggère ainsi que l'engin tiré vient du côté où sont déployées les soldats russes.

A Bakhmout, tous n'ont pas la certitude de Valeri. "C'est évident, ça vient des Ukrainiens", assure ainsi à l'AFP une femme, montrant la direction vers laquelle se trouvent les positions d'artillerie ukrainiennes.

Dans le Donbass, certains habitants restent favorables au gouvernent de Moscou.

Selon la présidence ukrainienne, dans la région de Donetsk, l'une des deux provinces constituant le Donbass, des frappes russes ont touché Bakhmout ces dernières 24 heures, mais aussi plusieurs autres localités dont Toretsk, Mykolaïvka, Avdiivka, Krasnogorivka, Myrnograd et Tchassiv Iar.

Dans le centre de Bakhmout, quelques passants se rendent dans l'unique supérette encore ouverte. Ils vont y chercher du pain, des boîtes de conserve ou encore des piles. Le commerçant a installé une table à l'entrée pour vendre ses marchandises, car son magasin est plongé dans le noir faute d'électricité.

Larmes et lamentations

Les habitants de la ville ne semblent porter aucune attention au bruit des obus qui sifflent et s'écrasent dans des explosions assourdissantes à proximité.

En l'absence d'eau courante, ils remplissent des bidons auprès de quelques bouches d'incendie.

Privés d'électricité, ils profitent de générateurs mis en place pour recharger leurs téléphones portables. Le réseau de téléphonie fonctionne encore dans certains endroits, mais le gaz est coupé.

Valentin Zagoudaïlo, 77 ans, vend du lait devant la supérette, assis sur un banc. Cet ancien officier des forces spéciales de l'Armée soviétique, qui dit avoir été à Cuba et au Vietnam, possède 35 vaches dans sa ferme dans un village proche. Tous les jours, il prend sa moto pour apporter du lait à la population de Bakhmout.

"La tâche des autorités ukrainiennes est de détruire la ville, de façon à ce qu'il n'y ait plus d'habitants", lance-t-il. Interrogé sur ses sentiments vis-à-vis des Russes, il précise toutefois: "je ne veux pas de la Russie ici".

Tout près de lui sur un autre banc, une femme âgée pleure et se lamente à voix haute, pendant que les obus continuent de pleuvoir non loin du centre.

Valeri Mamaltyrev, 70 ans, un bouquet de fleurs à la main pour sa fiancée se plaint de la faiblesse de l'aide humanitaire à Bakhmout. "Nous n'avons pas de lumière, pas d'électricité, les poubelles s'empilent (...) et nous n'avons pas de bois pour le feu", déplore-t-il.