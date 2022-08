Taïwan organise des exercices militaires et accuse Pékin de préparer une invasion

Un journaliste de l'AFP sur place a constaté le début des opérations dans le comté de Pingtung (sud) peu après 00h40 GMT (2h40 à Paris), avec des tirs de fusées éclairantes et d'artillerie. Les manœuvres se sont terminées 50 minutes plus tard, a indiqué Lou Woei-jye, porte-parole du huitième corps d'armée de Taïwan.

Plusieurs centaines de soldats ont été déployés, ainsi qu'une quarantaine d'obusiers, a indiqué l'armée. Un nouvel exercice est prévu jeudi.

L'exercice de mardi a attiré de nombreux curieux.

"Nous devons avoir des contre-mesures face au blocus de la Chine continentale", a affirmé Chen, qui n'a pas donné son prénom.

"Le fait de mener des exercices militaires leur fera également savoir que Taïwan est prête. J'espère que les deux parties pourront faire preuve d'une certaine retenue", a-t-il ajouté.

La Chine avait lancé la semaine dernière ses plus importantes manœuvres militaires aériennes et maritimes autour de Taïwan, en réponse à la visite de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, la plus haute responsable américaine à se rendre sur l'île autonome depuis des décennies.

Pékin "a utilisé les exercices et sa feuille de route militaire pour préparer l'invasion de Taïwan", a accusé le chef de la diplomatie de Taïwan, Joseph Wu, lors d'une conférence de presse à Taipei après les manœuvres taïwanaises.

"La véritable intention de la Chine est d'altérer le statu quo dans le détroit de Taïwan et dans toute la région", a-t-il ajouté.

"Elle mène des exercices militaires et des tirs de missiles à grande échelle, ainsi que des cyberattaques, une campagne de désinformation et une coercition économique afin d'affaiblir le moral de la population à Taïwan", a-t-il poursuivi.